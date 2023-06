Chiaramonte. Tanti appuntamenti per la solennità di S.Giovanni

Domani, a Chiaramonte Gulfi, si celebra la solennità di San Giovanni Battista, protettore del centro montano. Dopo che la chiesa commendale rimane aperta per tutta la notte per la preghiera personale, alle 6 ci sarà un festoso scampanio, alle 6,30 la celebrazione eucaristica detta “dell’Aurora” presieduta dal predicatore don Salvo Casà. Alle 7,30 la santa messa presieduta da don Giovanni Piccione mentre alle 8 ci sarà il festoso scampanio in tutte le chiese della città e sparo di colpi a cannone. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Nobile. Alle 9,30 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie principali della città. Sempre alle 9,30, la santa messa solenne per ricordare i confrati defunti. Alle 10, le marce sinfoniche in piazza Duomo. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica con panegirico presieduta da monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, alla presenza delle confraternite e delle autorità civili e militari. Al termine il sindaco rinnoverà la consacrazione della città al santo protettore accendendo la lampada davanti al simulacro. A mezzogiorno, festoso scampanio in tutte le chiese della città e sparo di colpi a cannone. Alle 12,30 la santa messa presieduta da don Marco Diara. Alle 14,30, il simulacro del Battista sarà portato a spalla al centro della chiesa per la venerazione e subito dopo saranno benedetti i bambini per intercessione del santo protettore. Alle 18, la confraternita di San Vito offrirà, come da tradizione, un cero al santo protettore mentre alle 18,30 ci saranno le marce sinfoniche in piazza Duomo, eseguite dai corpi bandistici cittadini. Alle 19 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete rettore, don Graziano Martorana, mentre alle 20 si terrà la cosiddetta “Sciuta” di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte. La venerata reliquia e il taumaturgo simulacro del precursore saranno accolti nel sagrato gremito di fedeli . Quindi, l’avvio della processione con la partecipazione del clero, di tutte le confraternite, con i loro caratteristici stendardi, delle autorità civili e militari di Chiaramonte. Visita delle chiese di Santa Maria di Gesù, San Vito e San Filippo. La processione percorrerà le vie principali della cittadina. Alle 21,30, in piazza Duomo, intrattenimento musicale. Alle 23 l’entrata del precursore in piazza Duomo dove il predicatore don Salvo Casà traccerà in breve la figura del santo. Alle 23,30, in piazza San Giovanni, spettacolo piromusicale a cura della ditta Fire Sud. Al termine, entrata di San Giovanni nella propria chiesa.

