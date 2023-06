Scuola: a settembre attivato il quarto anno di Benessere al Grimaldi di Modica

Grazie ad un accordo ratificato in settimana dal Collegio Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Grimaldi di Modica, a settembre verrà avviato il quarto anno del Corso di Operatore del Benessere (indirizzo Estetica/ Acconciatura). Il corso, avviato in partnership con Esfo, prevede un misto tra lezioni tecniche di materie di base e lezioni pratiche di materie cosiddette “professionalizzanti”. Esso è riservato a studenti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni e che abbiano completato il terzo anno conseguendo la relativa qualifica professionale, anche provenienti da altri enti. Da oggi sarà possibile iscriversi rivolgendosi alla segreteria studenti del Grimaldi in Viale degli Oleandri. Nei giorni scorsi, con il termine delle lezioni, è anche ricominciato il periodo valido per iscriversi al primo anno del medesimo corso di Operatore del Benessere. Anche in questo caso il corso si articola in cinque anni e alla fine del percorso consegna agli studenti che lo frequenteranno la qualifica professionale, il diploma tecnico ed il diploma statale di istruzione superiore. Un esempio di partnership tra Formazione Professionale ed Istruzione Statale che rappresenta un caso che sarà il futuro in tutta la Sicilia visto che unisce i benefici di entrambi i percorsi in uno. Questo grazie alla lungimiranza della direzione del Grimaldi che ha colto immediatamente le potenzialità di questo nuovo percorso di istruzione che forma professionisti del settore consegnando loro anche tutte le chiavi di accesso per accedere al mondo del lavoro o proseguire con gli studi universitari.

