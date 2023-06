Pozzallo. Lavori del Pta al via entro la prima decade di luglio

Conferenza stampa a Palazzo La Pira alla presenza del Commissario Straordinario dell’ASP di Ragusa Fabrizio Russo, del Dr. Pietro Bonomo, del Dr. Pasquale Amendolagine, del Presidente del Consiglio Dott.ssa Quintilia Celestri, di altri Dirigenti dell’ASP, oltre a Consiglieri Comunali e Assessori.

Sono state illustrate le principali caratteristiche dell’importante struttura che sorgerà nell’ex area degradata di via Follereau, in una posizione strategica tra il Centro COM, la zona industriale, il porto e l’hotspot.

Il Sindaco R. Ammatuna ha ringraziato il Commissario Russo e gli uffici dell’ASP per l’impegno profuso negli ultimi mesi ad approntare il progetto di una struttura sanitaria moderna che certamente renderà più sicura la città di Pozzallo.

Il Sindaco nel suo breve intervento, ha illustrato il lungo iter politico e burocratico iniziato nel 2009 e concluso in questi giorni.

Nel 2009 nella veste di Parlamentare Regionale contribuiva a fare approvare la legge n. 5 sul riordino sanitario, in cui all’articolo 12 veniva prevista la realizzazione dei P.T.A..

Sempre da Parlamentare, si impegnava a far inserire il finanziamento della struttura, come proposta della Regione, al Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 20 della legge 67/88.

Dopo anni di silenzio, con l’ultimo Assessore alla Salute, Onorevole Razza, si otteneva materialmente il finanziamento di 2.400.000 €.

L’ASP di Ragusa affidava la stesura del progetto a professionisti esterni e successivamente l’opera, dopo la gara pubblica, veniva aggiudicata ad un’impresa della Puglia.

I lavori verranno affidati ufficialmente alla ditta incaricata lunedì prossimo 26 giugno 2023 e il cantiere materialmente sarà aperto nella prima decade del mese prossimo e

avranno una durata di 13 mesi.

Salva