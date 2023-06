Ex Fornace Penna. Italia Viva Scicli chiede risposte rapide

“Una commissione consiliare sarà convocata a breve per affrontare, nel dettaglio, quali soluzioni è possibile individuare in tempi rapidi per sanare, una volta per tutte, la questione dell’ex fornace Penna che, purtroppo, continua a cadere a pezzi e che, invece, avrebbe bisogno di una soluzione rapida ed efficace”. Lo dice la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, prendendo, tra l’altro, spunto dal concerto che, tenutosi nei giorni scorsi proprio dinanzi al reperto di archeologia industriale che sorge a Sampieri e che è stato organizzato da Legambiente e dalla Pro Loco di Scicli, ha consentito di puntare i riflettori in modo inedito su una questione atavica. “Ringraziamo – dice Buscema che è anche coordinatrice provinciale di Iv – il maestro Marcello Giordano Pellegrino per questa straordinaria performance. Ci troviamo, indubbiamente, dinanzi a un bene che non può aspettare i tempi di una politica che ha già sprecato numerose occasioni. Possiamo soltanto dire grazie al maestro Pellegrino per tutto quello che ha donato in quella giornata ormai diventata storica e noi, come rappresentanti della politica, abbiamo l’obbligo di riprendere in mano quello che può essere l’iter per salvaguardare un simbolo per l’intera provincia di Ragusa non soltanto per il territorio di Scicli. In qualità di consigliera comunale, ho già chiesto al sindaco di Scicli e ai componenti della seconda commissione che si è occupata di seguire l’iter per la messa in sicurezza dell’ex fornace di riconvocare un tavolo urgente con tutti gli attori che sono attivamente coinvolti in questo iter. Abbiamo già perso, lo ribadisco, troppo tempo e non siamo arrivati ancora a una soluzione. Ma è fin troppo evidente che non possiamo fermarci davanti ai fallimenti attuali. Dobbiamo continuare a fare il possibile affinché questo bene rimanga uno speciale simbolo della nostra provincia riservandogli, se possibile, una adeguata destinazione d’uso. Non vorremmo trovarci nella condizione di rimpiangere l’ennesimo bene andato perduto”.

Salva