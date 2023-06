Torna il concorso internazionale di musica e canto Ibla Grand Prize

Prende il via sabato 24 giugno l’edizione numero 32 del concorso internazionale Ibla Grand Prize. L’evento, organizzato dalla Ibla Foundation con la direzione artistica di Salvatore Moltisanti e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo che, in caso di vittoria, avranno la possibilità di esibirsi nei più importanti teatri in Europa, Asia e America.

I concerti si terranno presso il Teatro Donnafugata tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 20 alle 23 ad esclusione del giorno d’apertura quando si inizierà alle 20.

Concerti sono previsti anche alla Chiesa San Vincenzo Ferreri e a Palazzo Ottaviano-Bruno mentre nella chiesa di Santa Teresa, tutti i giorni dalle 12 alle 22, si terranno le prove.

Il 26 giugno alle 21, a Villa Criscione, un concerto di beneficenza servirà a raccogliere fondi in favore della Missione dei Carmelitani in Madagascar.

I concorrenti si esibiranno in diverse categorie per cercare di conquistare il favore della giuria e quindi la possibilità di esibirsi nei teatri più prestigiosi del mondo. L’edizione di quest’anno prevede anche un campus di musica da camera per archi dedicato ai ragazzi dai 10 ai 15 anni che si terrà presso la Dimora di Spartivento dal 24 giugno al 1° luglio. Quest’ultima iniziativa voluta da Lucrezia Schininà e Nadia Tidona dell’associazione Suoni Mediterranei in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana sarà diretta da Nara De Gasperi, docente di violino e musica da camera presso lo stesso Conservatorio.

“Siamo davvero felici di tornare a Ragusa Ibla con una nuova edizione di Ibla Grand Prize – ha ribadito Il maestro Salvatore Moltisanti, direttore artistico della manifestazione – quest’anno dedicata a Gabrielle von Langendorff e Arianna Solarino. La musica ci riunirà ancora una volta, mentre la bellezza di questi luoghi ci coccolerà nell’anima: è quello di cui tutti abbiamo bisogno”.

“Siamo molto felici – ha sottolineato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – di ospitare ancora una volta Ibla Grand Prize a Ragusa Ibla. L’evento è diventato ormai una tradizione per la nostra città e rappresenta un’opportunità unica per respirare l’aria della cultura e della musica classica”.

La manifestazione, che si concluderà mercoledì 28 giugno, è un evento di grande rilevanza a livello internazionale e rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della musica classica.

