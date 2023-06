L’omicida di Brunilda a Vittoria condannato a 14 anni

Ha beneficiato dello sconto della pena per avere scelto il processo col rito abbreviato ed è’ stato condannato a 14 anni di reclusione Federico Iacona, 30 anni, che il 25 maggio del 2022 avrebbe accoltellato e ucciso a Vittoria la 37enne Brunilda Hanna, colpendola alla nuca, alle spalle e al collo con un coltello a serramanico.

La sentenza è stata emessa dal Gup del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà.

Il pubblico ministero Gaetano Scollo aveva invocato identica pena. L’uomo dovrà anche pagare le spese processuali e di mantenimento in carcere. Disposta una provvisionale immediatamente esecutiva per il marito e i figli della donna di 75.000 euro ciascuno e di 30.000 nei confronti del fratello della vittima mentre il risarcimento del danno patito dalle parti civili sarà quantificato in separata sede.