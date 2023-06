Azione Modica: “Assumere a tempo indeterminato gli ASU”

L’articolo 2 del decreto Pubblica amministrazione bis appena approvato dal Consiglio dei Ministri ha sancito che «le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato» gli Asu e varie altre categorie impegnate in lavori di pubblica utilità.

Azione Modica, per voce del suo coordinatore cittadino Sebastiano Failla, ricorda all’amministrazione comunale che anche al Comune di Modica sono attualmente impiegate risorse precarie in possesso dei requisiti per accedere alla agognata stabilizzazione sfruttando la finestra offerta dalla recente novità legislativa.

Occorre, a questo punto, attivarsi per offrire un futuro di stabilità economica e dignità professionale ai lavoratori interessati e alle loro famiglie, ovviamente nel rispetto dei limiti posti dalla norma, la quale prevede che le amministrazioni possono procedere alle stabilizzazioni “nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle leggi vigenti” e che dai contratti a tempo indeterminato «non devono derivare nuovi o maggiori oneri», cioè che la spesa non deve aumentare rispetto a quella con cui la Regione garantisce l’attuale sussidio.

Azione chiede, dunque, all’Amministrazione di verificare urgentemente i limiti assunzionali del Comune di Modica, ovvero le quote del bilancio che possono essere utilizzate per il turn over, tenuto conto dei pensionamenti e della capacità di spesa dell’Ente, per garantire stabilità ai lavoratori senza aggravio di costi a carico dei cittadini.

