Santa Croce Camerina. In fase di ultimazione i lavori su Casuzze

Sono in fase di ultimazione i lavori di regimentazione delle acque piovane lungo la fascia costiera, che hanno riguardato soprattutto la zona di Casuzze. Si tratta di interventi necessari, che tanto i residenti quanto i villeggianti attendevano da tempo. “Ci rendiamo conto che, soprattutto in corrispondenza dei fine settimana, numerosi villeggianti che hanno la seconda casa, si sono trovati ad avere disagi – spiega il sindaco Peppe Dimartino –. Si tratta però di lavori che magari non hanno un riscontro e una visibilità immediata, ma che sono strategici per la messa in sicurezza di tutta l’area. Sono interventi importanti, mirati alla difesa del suolo e a mitigare l’annoso problema della regimentazione delle acque meteoriche, ed il ruscellamento incontrollato delle stesse con conseguente aggravio del fenomeno erosivo lungo la fascia costiera e relativo allagamento delle sedi viarie con conseguenti danni a persone e/o cose”.

Il primo riguarda la riduzione del rischio frana a Caucana al lungomare delle Anticaglie, e consiste nella realizzazione di un ramo principale della rete di raccolta in corrispondenza della Via delle Alpi, di Piazza Favorita e Via del Melograno, oltre alla pulizia, consolidamento e rafforzamento del canale di raccolta esistente sito a Caucana lungo il Corso Oceano Indiano.

Questo il resoconto dei lavori:

 Viale delle Alpi: risolti da poco i problemi d’interferenza, sono in corso d’opera i lavori per la posa del canale e successivo rinterro. Si stima entro la settimana di completarli;

 Piazza Favorita: completati i lavori di scavo, posa in opera e rinterro, giovedì posa in opera binder;

 Via del Melograno: completati i lavori di scavo, posa in opera e rinterro, giovedì posa in opera binder.

In questo caso si stima di avere entro fine mese i lavori completi con la sola posa in opera del binder, rimandando a dopo l’estate la messa in opera dello strato di usura. “Appena pulita Piazza Favorita – annuncia il primo cittadino – valuteremo tutta una serie di idee per addivenire ad una sistemazione definitiva della stessa”.

Il secondo intervento riguarda la regimentazione delle acque piovane in c.da Pescazze, per riduzione rischio esondazione torrente Biddemi.

Questo il resoconto dei lavori:

 Via Eucalipto: sono stati ultimati i lavori di scavo, posa in opera canale e rinterro, a breve sarà eseguita la posa in opera del binder e tappetino, infine dopo l’estate saranno ultimati i lavori in alveo;

 Via dei Pini e del Pesco: sono in corso d’opera i lavori, residuali, per la posa in opera del canale e successivo rinterro; anche in questo caso a breve posa in opera binder e tappetino.

Si stima di completare il tutto, strato d’usura compreso, entro i primi giorni di luglio.

Sono stati infine ultimati i lavori del terzo intervento che consisteva nella costruzione di un canale di gronda lungo la Via Monti Iblei a Casuzze, e che ha riguardato la realizzazione di un ramo secondario della rete di raccolta in corrispondenza della Via del Mandorlo, dell’Ulivo, dell’Agave, della Vite, del Rosmarino, della Quercia, del Ginepro e dell’Eucalipto.

