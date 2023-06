Danilo Rufini è il nuovo allenatore del Vittoria Calcio

Danilo Rufini sarà l’allenatore del Vittoria Calcio. L’accordo è stato portato a termini dal Direttore Sportivo Marco Cammarata e del CdA della Società. Si tratta del primo vero acquisto per la stagione 2023/2024, che va a riempire una casella rimasta vuota, di fondamentale importanza.

“Sono certo – afferma il Presidente Toti Miccoli – di aver portato a Vittoria uno dei migliori allenatori di categoria in circolazione. Il suo passato da calciatore, prima, e di allenatore, dopo, ha contribuito tanto sulla scelta. A Rufini vanno i miei migliori auguri per la stagione che dovrà affrontare ricca di impegni su più fronti. Credo sia all’altezza del compito affidatogli – conclude Miccoli”.

Anche i componenti del CdA esprimono compiacimento per la scelta di Rufini alla guida tecnica del Vittoria. “Una decisione assunta con grande senso di responsabilità, consapevoli dei valori umani e tecnici di Danilo Rufini – affermano i componenti del CdA. Inoltre, l’inserimento graduale di alcuni giovani provenienti dal nostro vivaio, fornirà sicuramente validi elementi di valutazione in vista della prossima annata sportiva. La scelta fatta è quindi riconducibile anche nell’ottica di quella continuità di programmi che in chiave di politica societaria contraddistingue l’operato del Fc Vittoria ASD”.

Anche il neo allenatore biancorosso ha voluto esprimere il suo pensiero per la sfida che dovrà affrontare. “Non ho avuto alcuna esitazione – afferma Rufini – nell’accettare la proposta, che la società mi ha offerto. Non ho saputo dire di No per il forte legame che mi unisce a questa terra e ai colori biancorossi che ho già indossato nel 2002. Da subito m’è piaciuto il programma che non è esclusivamente ristretto ad un solo anno, ma è un programma esteso negli anni. A Vittoria si può davvero fare calcio e sono onorato di poter iniziare un lavoro che spero possa portare grandi soddisfazioni. Io ci credo”.

Danilo Rufini ha militato da calciatore:

– dal 1989 al 1992 a Cosenza in B, con una parentesi 1990 in C/2 in prestito al KROTON

– 1993/94 Vigor Lamezia C/2

– 1994/95 Gela D

– 1995/96 Gela D

– Dal 96/97 al 1998/99 Gela C/2

– Dal 1999/00 al 2001/02 Vibonese D

– 2002/03 Vittoria D

– 2003/04 Juvestabia D

– 2004/05 Juvestabia C/2

– 2005/06 Siracusa D

– 2006/07 S.Antonio Abate D

– 2007/08 Fasano D

– 2008/09 Fasano D

– 2009/10 Bisceglie D

– 2010/11 Cerignola poi Trani D

– 2011-12 San Severo

Da allenatore:

– 2012 San severo con vittoria campionato di Promozione e Coppa Italia

– 2013 San Severo con vittoria campionato di Eccellenza

– 2014 San severo D

– 2015 Apricena

– 2016 San Salvo Eccellenza play off e vittoria Coppa Italia

– 2017 Milazzo Eccellenza, finalista Coppa e Play off

– 2018 Brindisi Promozione vittoria Campionato e SuperCoppa

– 2019 Brindisi Eccellenza Esonerato da Primo in Classifica alla 5a di Campionato

– 2020 Manfredonia Eccellenza, secondo posto Play off

– 2021 Bisceglie D

– 2022 San Severo Eccellenza

Salva