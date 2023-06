Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha emanato l’avviso 1/2022 per la presentazione di proposte di interventi sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 – “Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale – Investimento 1.1.1. – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, per un importo complessivo di euro 211.500,00.

In quest’ambito, il Ministero, con decreto n. 98 del 09/05/2022, ha ammesso a finanziamento l’istanza di candidatura dell’ATS del Distretto sociosanitario 44 dell’intervento 1.1.1.

La proposta progettuale prevede l’individuazione di un ente del terzo settore per l’esecuzione degli interventi previsti nel Programma di intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione – previsti nell’investimento 1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”.

Nel portale Appalti e-procurement del sito istituzionale del Comune di Ragusa è pubblicato l’avviso integrale di detta procedura aperta ed è possibile scaricare la modulistica necessaria a presentare le istanze, procedura che va fatta entro e non oltre le ore 12 del 3 luglio 2023.

