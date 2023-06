Volley femminile. Ardens Comiso conferma Giucastro in panchina

La Logos Ardens Comiso di pallavolo femminile ricomincia dalla serie C. Dopo una stagione difficile e sfortunata nel campionato di B-2, la squadra comisana è stata retrocessa. Una retrocessione dolorosa che suggella, purtroppo in modo negativo, una stagione in cui la squadra comisana ha dovuto fare i conti con numerosi problemi: innanzitutto le assenze per infortunio. Michela Noto è stata assente dall’inizio dell’anno, è tornata in campo solo a marzo, disputando appena 6 delle 26 partite stagionali. Sono state assenti per infortunio per lunghi periodi della stagione anche Sara Pace, Alice Chiarandà, Selene Gambini, Denise Iapichino.

Per ultimo, si sono registrate le defezioni di alcune atlete che hanno deciso di lasciare la squadra.

Tra abbandoni ed infortuni, dunque, la squadra non ha mai potuto esprimere il proprio potenziale. Solo nella parte finale del campionato, ormai compromesso, la Logos Ardens Comiso ha potuto schierare la rosa al completo e proprio alla fine sono arrivate tre vittorie consecutive (contro Bricocity Alus di Mascalucia, Saracena Cassiopea di Piraino – Brolo e Planet Strano di Pedara) che però non sono state sufficienti per evitare la retrocessione nel massimo campionato regionale. Le tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato hanno mostrato finalmente il vero volto dell’Ardens e reso più amaro il rammarico e la consapevolezza perché, con tutto l’organico a disposizione, la squadra avrebbe potuto disputare un campionato certamente diverso.

La retrocessione pesa, ma la dirigenza ha deciso di ripartire con nuovi stimoli e nuovo entusiasmo. Dopo una attenta valutazione, si è deciso di affidare a Francesca Giucastro, subentrata al dimissionario Giacomo Tandurella a metà stagione, la guida della prima squadra per la prossima stagione in serie C.

«Chiudiamo una stagione veramente sfortunata-dichiara il presidente dell’Ardens Comiso Luca Occhipinti-ed il rammarico è tanto, anche perché quando abbiamo avuto tutte le atlete a disposizione le vittorie sono arrivate. Nonostante il risultato negativo possiamo certamente registrare qualcosa di buono come ad esempio gli esordi di tante nostre giovani che bene hanno fatto e che ci fanno ben sperare per il futuro. Abbiamo deciso di continuare ad affidare a Francesca Giucastro la guida della prima squadra e stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva per la prossima stagione».

Prendendo la guida della prima squadra, Giucastro lascerà l’incarico di responsabile del settore giovanile. «Per alleviarne gli impegni – continua Occhipinti – non le sarà più affidato l’onere di responsabile del settore giovanile, anche se continuerà a seguire, oltre alla prima squadra, un gruppo di giovanissime atlete che ha già seguito in questa stagione».

La dirigenza pertanto sta lavorando su tutti i fronti per programmare al meglio la stagione prossima: ci saranno alcune conferme e alcune novità. Si parte dal roster della passata stagione, che diventa assolutamente competitivo per il campionato regionale di serie C. Nella prossima stagione 23/24 l’Ardens Comiso punta a lasciarsi alle spalle questa sfortunata retrocessione e- facendo tesoro dell’esperienza – puntare a disputare un campionato al meglio delle proprie possibilità. Per l’Ardens, potrà essere la stagione della svolta.

