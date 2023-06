Ispica, iniziative per progetti d’interesse comunale

Intercettare, stimolare e valorizzare le risorse creative della città allo scopo di elaborare dei progetti di rilevanza economica e sociale da finanziare mediante avvisi pubblici banditi dall’Unione Europea, dai Ministeri della Repubblica, dalla Regione Siciliana, questo è lo scopo della manifestazione di interesse pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune.

L’iniziativa voluta dall’Amministrazione è finalizzata a potenziare le opportunità in materia di Fondi Europei a cui attingere per la realizzazione di progetti legati alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, per l’incremento dell’offerta turistica e sportiva, per il potenziamento del welfare e dello sviluppo imprenditoriale.

La manifestazione è aperta a singoli cittadini, liberi professionisti, Enti del Terzo Settore, imprese individuali e non.

