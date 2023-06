Marina di Modica. ZTL in C.so Mediterraneo dal primo luglio

Da sabato primo luglio entrerà in vigore la ZTL in Corso a Mediterraneo a Marina di Modica. Il provvedimento riguarda il tratto che va da Piazza Mediterraneo all’intersezione con via Ferdinando Magellano e sarà in vigore per tutto il periodo estivo. La decisione arriva dopo varie interlocuzioni che il neo Sindaco Maria Monisteri ha avuto con residenti ed in particolar modo con i commercianti della zona. “Abbiamo preso questa decisione – commenta il Sindaco – per mettere un po’ di ordine ad una situazione che si stava ingarbugliando troppo e che rischiava di diventare anche pericolosa. Da un lato la legittima esigenza dei commercianti di poter attrezzare un dehor ed ospitare così la clientela, dall’altra la necessità di non intasare il traffico creando ostacoli sulla carreggiata potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica. Consapevoli che in ogni caso non era possibile accontentare tutti, si è presa questa decisione che riteniamo essere la migliore e più vantaggiosa per la comunità. In quel tratto potranno accedervi solo i mezzi dei residenti (numero piuttosto esiguo) ed i mezzi commerciali per le operazioni di carico/scarico merci. A tutti gli altri veicoli è interdetto il transito. Verranno però creati, a seguire dall’intersezione con via Magellano, dei posti auto per la sosta breve in modo da consentire ai clienti dei locali di poter posteggiare ugualmente nelle immediate vicinanze mentre effettuano i propri acquisti. Per il resto questo tratto sarà un’oasi pedonale dove poter passeggiare anche con bambini, sedersi a prendere un gelato o a consumare il proprio pasto senza la paura di essere travolti da un auto o un motorino”.

