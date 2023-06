Stati Uniti. Week end di paura: 5 persone uccise in diverse sparatorie

di g.r.

Week end di terrore e morte in tre diverse località degli Stati Uniti. Cinque persone sono state uccise, tra cui un agente di polizia. Una persona nello stato dell’Illinois, è stata uccisa e altre 20 ferite, secondo quanto riferito dal capo del battaglione Joe Ostrander del Tri-State Fire Protection District dopo il conflitto a fuoco avvenuto intorno alle 00:30 ora locale sulla Route 83 vicino a Honeysuckle Rose Lane nella città di Willowbrook, nella contea di DuPage, Illinois. Due delle persone colpite sono in condizioni critiche. Le pallottole hanno iniziato a fischiare mentre centinaia di giovani stavano celebrando il Juneteenth, una festa che commemora l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti e che solitamente si celebra il 19 giugno. Nella Pennsylvania centrale, un agente della polizia di stato e un ispanico sono morti ieri in uno scontro a fuoco. Ore dopo, durante l’inseguimento lo stesso soggetto ha ferito gravemente un altro ufficiale di polizia che lo stava braccando, hanno riferito le autorità dello stato. Il governatore Josh Shapiro e il colonnello della polizia di stato Christopher Paris hanno fatto visita in ospedale all’ufficiale ricoverato in rianimazione. E ancora, nello stato di Washington, due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante il festival di musica elettronica EDM Beyond Wonderland, uno dei più popolari che si svolge in una zona boscosa sulla costa del Pacifico, nella contea di Grant, capace di contenere circa 27mila esagitati. Il colpevole è stato arrestato ed è attualmente tra le tre persone segnalate come ferite. Un portavoce della polizia ha spiegato che quando gli agenti sono arrivati ​​sulla scena dell’evento il responsabile stava “sparando a caso sulla folla”. Beyond Wonderland ha comunicato attraverso i suoi social network che “al momento non ci sono pericoli per i partecipanti al festival”. Anche l’ufficio dello sceriffo della contea di Grant si è premurato di confermare imprudentemente che il concerto di due giorni “continuerà come previsto, senza interruzioni”.

Salva