Modica. Rimpatriata delle 5^ A e 5^ B Istituto per geometri

Dopo quarantacinque anni si sono incontrati in pizzeria i ragazzi delle classi 5^ A e 5^ B dell’Istituto per geometri di Modica. Una rimpatriata voluta e organizzata dal folto gruppo per ricordare gli anni passati e per condividere insieme a quarantacinque anni dal diploma una serata di fraternità con la presenza di alcuni professori di allora, tra cui la professoressa Gianfranca Moroni, l’Ing. Raffaele Cataldi, il Dott. Licitra. Una meravigliosa serata trascorsa all’insegna dei ricordi passati, – ha detto Giovanni Ruta – ricordando alcuni momenti particolari vissuti in classe, ma anche per raccontare il percorso di ognuno dei presenti. E’ stato bello ritrovarsi dopo tanti anni, e soprattutto è stato splendido capire che dopo tanto tempo sono rimasti i ricordi positivi ma anche negativi di allora. Un bel ricordo, in cui ci siamo tutti insieme riabbracciati, ricordando gli anni passati dietro i banchi delle nostre classi. I geometri, non tutti praticanti, si sono ritrovati per una cena e per rievocare “gioie e amarezze” degli anni passati ma anche per burlarsi l’uno con l’altro a causa dei capelli bianchi o perduti, ma anche dei chili di troppo e “addominali” che qualcuno ha dovuto mostrare.

