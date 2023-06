A Ragusa scatta la Wacky Races, la corsa più pazza dell’anno

Il divertimento è assicurato. Non solo per i concorrenti ma anche per chi assiste. Torna domani la corsa più pazza di Ragusa. Stiamo parlando della Wacky Races che vedrà i bolidi senza motori sfrecciare lungo il viale dei Platani con l’unica propulsione della spinta. Accadrà a partire dalle 9,30. Sono 12 le auto realizzate con le fogge più speciali e assurde che animeranno la competizione che si annuncia assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati. E non solo. Un bel momento di spettacolo per una delle più eccentriche competizioni della provincia di Ragusa. Come sempre, il tracciato, in discesa, dalla parte alta del viale sino a raggiungere la parte bassa dello stesso, ovviamente chiuso al traffico, si annuncia abbastanza competitivo con una serie di chicane e di salti a ostacoli che renderanno lo stesso più interessante e, di certo, più spettacolare, soprattutto per chi si troverà a fare il tifo per una squadra piuttosto che per un’altra. “Ci prefiggiamo di richiamare tanta gente ma, soprattutto, numerosi appassionati – dice il parroco del Sacro Cuore di Gesù, il sacerdote Marco Diara – che speriamo possano rimanere soddisfatti dal livello della competizione. Ogni auto richiama un tema, di solito legato ai cartoni animati, ma, comunque, con fogge divertenti e scanzonate. Sarà un bel modo di stare tutti assieme anche alla luce dei successi ottenuti nelle precedenti edizioni”. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ragusa.

