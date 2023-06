A Ragusa gli eventi per i festeggiamenti del Sacro Cuore

Fine settimana di coinvolgimento, festa, fraternità in onore del Sacro Cuore di Gesù presso l’omonima parrocchia di Ragusa. Alla luce del successo ottenuto l’anno scorso, Padre Marco Diara, con il patrocinio del Comune di Ragusa, ha voluto bissare proponendo anche per il 2023, “Platani in Festa”, la manifestazione fatta da artisti di strada, musica dal vivo, esibizioni di ballo con scuole di danza, giochi medioevali, eventi teatrali con la Compagnia G.o.D.o.T, artigianato creativo, un’estemporanea d’arte con trenta partecipanti. Una serata speciale che animerà viale dei Platani sabato 17 giugno. Ci saranno anche gruppi musicali e dj set con percussioni live insieme a Peppe Bisceglia, Carmelo Gurrieri e Antonio Tony. Per la delizia del palato, spazio sarà dato alla degustazione di cavati di casa al sugo di maiale e cannoli siciliani.

Archiviata la serata, sarà la volta, nella mattinata di domenica 18, a partire dalle 9.30, della terza edizione di “Wacky Races” la corsa dei veicoli più pazzi usciti dalla fantasia dei giovani partecipanti alla gara e in movimento grazie alla dolce pendenza di viale dei Platani.

Per tutta la settimana, sempre presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù dei Padri Gesuiti si svolgerà anche il Teatro Festival “Patapum”, prima edizione, e il torneo di Beach Volley.

