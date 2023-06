Santa Croce Camerina avrà il suo asilo nido comunale

Sono stati affidati all’impresa edile K2 SRL di Vittoria, che ha presentato in sede di gara un ribasso del 31,21%, i lavori di realizzazione dell’Asilo Nido comunale in via G. Iozzia a Santa Croce Camerina. Anche questo importante risultato è avvenuto nel pieno rispetto dei “tempi stringenti” fissati dal PNRR, finanziato dall’Unione europea nell’ambito Next Generation EU “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Una struttura moderna, che potrà ospitare fino a 66 bambini da zero a trentasei mesi, e realizzata con criteri bioclimatici a consumo zero energia, munita di area primi passi, zona culle, sala medica, locale cucina, nonché area esterna con verde attrezzato per giochi e le attività ricreative. “Un obiettivo che è stato possibile grazie all’attività svolta da questa Amministrazione nella fase di conferimento dell’incarico di progettazione, avvenuto lo scorso febbraio, e nella successiva fase di approvazione del progetto definitivo – esecutivo, dell’importo di complessive € 2.645.275,00 (di cui € 2.261.865,25 per lavori e oneri della sicurezza), avvenuto con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 25 maggio scorso – commenta il sindaco Peppe Dimartino -. Voglio ringraziare l’Ing. Salvatore Privitera, capogruppo del team di progettazione, il RUP Arch. Gaudenzio Occhipinti, la Centrale Unica di Committenza e i dipendenti del 3° Dipartimento, per l’impegno profuso nel raggiungere questo obiettivo. Sfruttare l’opportunità che ci danno i fondi Pnrr è di primaria importanza, per questo, sin dal nostro insediamento, abbiamo profuso ogni energia per intercettarli e arricchire così la nostra città, ma anche per portare avanti le iniziali richieste di finanziamento della precedente amministrazione che, come in questo caso, hanno avuto bisogno di un iter complesso e impegnativo per essere concretizzate, prima in progetti e poi in appalti”.

