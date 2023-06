Modica. Festa di San Pietro, proseguono le celebrazioni

Le messe di quartiere sono uno dei momenti più significativi che stanno caratterizzando l’edizione 2023 della festa in onore di San Pietro apostolo, patrono di Modica. Dopo che la prima si era già tenuta giovedì scorso in via Castello, la prossima, a distanza di una settimana, è prevista per domani, alle 19, in via Cartellone. A officiare la funzione religiosa il parroco, il sacerdote Giuseppe Stella. “Pietro – scrive il parroco nel messaggio rivolto alla comunità dei fedeli – che ha conosciuto la fatica del lavoro, l’incertezza della fede, l’amarezza del rinnegamento, ma anche la responsabile di pascere il gregge del Signore, ci renda consapevole delle nostre umane fragilità e, al tempo stesso, del grande amore con il quale siamo amati da Dio, che ci rende strumenti e missionari della sua Parola oggi nel nostro territorio”. Domenica scorsa, intanto, di mattina, si è tenuta la celebrazione eucaristica con il sacramento della Prima comunione mentre, nel pomeriggio, c’è stata la concelebrazione vicariale per la solennità del Corpus domini. Ieri, inoltre, la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova con benedizione del pane. Domenica 18 giugno, celebrazione eucaristica, alle 10,30, con festa conclusiva dell’anno catechistico caratterizzata dalla consegna dei fazzoletti di San Pietro. Inoltre, alle 11,30 ci sarà l’inaugurazione della pesca di beneficenza curata dai ragazzi del catechismo e alle 19 la santa messa. A supportare la comunicazione esterna dei festeggiamenti Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio Modica con il presidente Emanuele Iemmolo.

