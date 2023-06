Vittoria. Costituzione e promozione del “Centro studi giuridici finanza e tributi locali”

Al Comune di Vittoria si costituisce il Centro studi giuridici finanza e tributi locali. L’Ente si farà parte attiva della costituzione del Centro Studi come comune capofila di un partenariato pubblico-privato che vedrà coinvolti: associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, enti locali, professionisti e atri stakeholders specializzati. L’obiettivo è quello di promuovere il centro studi per le finalità di studio e approfondimento, oltre che per l’elaborazione di misure di intervento in tema di fiscalità e finanza locale. La presentazione del progetto è prevista per giovedì 22 giugno alle ore 11 nella sala degli Specchi di palazzo Iacono. All’incontro interverranno il Sindaco Francesco Aiello e l’avvocato Francesco Lucifora, Presidente dell’Associazione Nazionale Giudici Tributari

