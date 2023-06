Calcio, Pozzallo 2: ecco il nuovo quadro dirigenziale

Nel corso di una riunione della dirigenza, sono state prese decisioni importanti che riguardano il futuro delle attività sportive della Asd Pozzallo Due di calcio.

La prima riguarda l’ingresso nella dirigenza di nuove forze che daranno all’attività agonistica della prima squadra un nuovo slancio:

il Direttore Generale sarà Rosario Iozzia, che avrà la responsabilità di gestire la prima squadra, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo Vincenzo Pellegrino, dai Team Managers Piero Mavilla e Gianluigi Memoli, e dai Dirigenti Gianni Galazzo, Salvatore Pitino, Giovanni e Andrea Napoleone. Filippo Conforto e Salvatore Pitino saranno i responsabili degli impianti e delle attrezzature tecniche. Il nome che si è scelto per la guida tecnica è quello di Giorgio Pumillo, già componente dello staff tecnico della Pozzallo Due, che in passato è stato protagonista sia da giocatore che da tecnico della prima squadra del Pozzallo, nelle categorie dilettantistiche maggiori. Al suo fianco Enrico Asta come secondo e Dante Carlos Barrera come preparatore atletico. Uno staff tecnico di altissimo livello per puntare ad un campionato da protagonisti. E proprio riguardo a questo, la società annuncia che presenterà domanda di ripescaggio nel campionato FIGC di Seconda Categoria, sicuri di un positivo riscontro, considerando i requisiti che sono in nostro possesso.

Completano il quadro dirigenziale Gianluca Giannone, Presidente e Rappresentante legale della società, Virgilio Scolaro (Presidente Onorario), Alessandro Maiolino (Vice Presidente). Enrico Asta sarà anche responsabile e supervisore delle attività di Calcio a 5 (per tutte le categorie).

Per quanto riguarda il settore giovanile, Luigi Scala sarà il Responsabile dello Staff Tecnico, nel quale saranno confermati Domenico Romeo, Rosario Pavone, Carlos Dante Barrera e Nancy Fede. Nei prossimi giorni si uniranno al gruppo altri tecnici qualificati. Il Responsabile del settore giovanile sarà Alessandro Maiolino mentre Virgilio Scolaro avrà l’incarico di rapportarsi con le istituzioni e con la stampa, assumendo il ruolo di Presidente onorario per rappresentare la società all’esterno. Completano la squadra dirigenziale Francesco Castaldo, Giovanni e Andrea Napoleone e Giorgio Sortino.

“Abbiamo deciso di dare una spinta in avanti alla società, con un progetto che va dai Piccoli Amici alla Prima Squadra – dice Gianluca Giannone – costruendo un organigramma forte e ben definito. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto passi da gigante, abbiamo sfiorato la vittoria nel campionato di Terza Categoria, le nostre squadre giovanili sono state protagoniste nei vari campionati e l’affiliazione con il Milan ci ha permesso di crescere sotto il profilo tecnico e dell’immagine. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i nostri giovani e portarli in prima squadra per rappresentare i colori della nostra città in Sicilia, puntando nei prossimi cinque anni a raggiungere il massimo campionato dilettanti. Ci auguriamo che possa arrivare il sostegno da parte di tutti, perchè il calcio deve essere un mezzo di inclusione. Ringraziamo mister Massimo Battaglia per aver portato la prima squadra allo spareggio intergirone, ha fatto un ottimo lavoro e sono sicuro che continuerà a fare bene. “

“Ringrazio Massimo Battaglia per il lavoro svolto quest’anno, un professionista serio, prendere la decisione di cambiare non è stato facile – aggiunge Rosario Iozzia -. Stiamo costruendo una prima squadra per competere ai massimi livelli, confermando lo zoccolo duro dei giocatori della passata stagione e innestando nuovi arrivi di spessore. Io metto la mia esperienza a disposizione della società e sono convinto che faremo grandi cose già dalla prossima stagione, perchè il nostro obiettivo è ridare a Pozzallo una squadra forte che risvegli la passione dei pozzallesi, che da sempre hanno una grande voglia di calcio, puntando sui giovani pozzallesi di valore e su giocatori di esperienza che hanno voglia di mettersi in gioco seriamente in questo grande progetto” –

