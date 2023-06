Si concludono a Modica i festeggiamenti in onore di S.Antonio

Si concludono martedì 13 giugno a Modica, i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini. La giornata sarà ricca di appuntamenti religiosi a partire dalle 6 con la Santa Messa presieduta da Padre Enzo La Porta (all’aperto). Alle 8 l’appuntamento sarà affidato a Padre Giovanni Salonia, quindi a seguire alle 9,30 con Don Stefano Modica mentre alle 11 toccherà al Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo. Alle 18, sempre all’aperto, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Frate Francesco Bellaera. In tutte le messe ci sarà la benedizione dei pane e dei bambini. A seguire la processione per Via Nuova S.Antonio, Viale Medaglie d’Oro, Via Vittorio Veneto e rientro.

Alle 20,30 la 39^ Sagra delle fave modificane e lo spettacolo musicale con Y Guisar offerto da Assicurazioni Generali (agenzia di Modica), Agenzia di Onoranze Funebri S. Pietro di Gino Puglisi (Modica), Osteria dei Sapori Perduti di Modica

