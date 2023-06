Assemblea dei soci di SAC. Il ragusano Gambuzza ne è consigliere

L’assemblea dei soci di SAC spa, nel corso della seduta odierna, ha approvato il bilancio 2022, che si è chiuso con un utile di esercizio di 9,673 milioni di euro al netto delle imposte.

All’Assemblea erano presenti: il sindaco di Catania Enrico Trantino, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, il commissario della Camera di Commercio del Sud-Est Antonio Belcuore, il commissario del Libero consorzio comunale di Siracusa Domenico Percolla e il commissario di IRSAP Marcello Gualdani.

L’EBITDA (margine operativo lordo) si attesta a 25,474 milioni di euro, mentre il valore della produzione è di 100,064 milioni di euro.

L’EBIT (margine operativo netto) si attesta a 14,391 milioni di euro, dopo ammortamenti e svalutazioni per 8,587 milioni di euro.

Nel corso dell’assemblea di oggi, è stato nominato nuovo consigliere l’imprenditore ragusano, Sandro Gambuzza, già presidente della SAC.

“Per la nomina del nuovo consigliere di amministrazione ho preso come riferimento la rosa dei nomi di candidati che la giunta camerale ha presentato nel 2022. Ho scelto una persona non catanese, ma della provincia di Ragusa, oltre che per l’esperienza accumulata nel suo ruolo di presidente, perché in perfetta linea con la volontà manifestata dal governo Schifani di puntare su Comiso anche dal punto di vista del cargo” – commenta Antonio Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est.

Inoltre, oggi si è tenuta anche un’assemblea straordinaria dei soci, durante la quale è stato deliberato un aumento di capitale per il socio Comune di Comiso. La scelta è stata dettata dalla necessità per Sac di dare la possibilità all’Ente di aumentare la sua quota di partecipazione in Sac, tramite utilizzo delle somme trasferite dalla regione Siciliana. La quota del comune di Comiso, che era 0,18% è oggi pari al 0,97% del capitale sociale, per un totale di 300 azioni.

“Giunge a conclusione, dopo quasi 4 anni, il percorso non solo di fusione, ma di una partecipazione più consistente del Comune di Comiso all’interno della Sac” – afferma la sindaca Maria Rita Schembari. “Tale partecipazione ci consentirà di sedere in assemblea, di poter condividere orientamenti e scelte nell’interesse della società tutta, con particolare attenzione allo sviluppo dell’aeroscalo casmeneo”.

“Per il comparto aeroportuale, dopo i difficili anni della pandemia, è finalmente iniziata la ripresa. Tecnicamente il bilancio di quest’anno è ancora più positivo rispetto all’anno scorso, soprattutto perché i ricavi provengono tutti da attività operative e quindi il margine non è influenzato da eventi straordinari, come avvenuto invece per il 2021, con plusvalenze e sopravvenienze eccezionali derivate dal contributo statale a parziale copertura dei danni causati dal Covid” – dichiara l’Amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi. “Per quanto riguarda l’aeroporto di Catania è un momento di grande crescita, –nel corso del 2023 ci avvicineremo agli 11 milioni di passeggeri, miglior risultato della storia – e ovviamente di grandi investimenti. Non solo quelli già visibili al pubblico, ma soprattutto quelli in corso d’opera, volti a migliorare il livello di qualità dei servizi agli utenti. In quest’ottica, stiamo allargando lo spazio a disposizione in Area Partenze, di fronte ai check-in, stiamo realizzando nuovi servizi igienici in Air side, e nuovi ascensori per migliorare la connettività tra piano terra e primo piano. Finalmente, inoltre, grazie alla proficua interlocuzione con il Comune di Catania, siamo riusciti ad allargare – i lavori termineranno a breve – la strada di accesso all’aerostazione, ponendo fine a un disagio che durava da decenni. Ovviamente, siamo consapevoli delle difficoltà dei passeggeri dovuti alla cronica mancanza di spazio in una struttura concepita per un traffico molto minore, e proprio per questo lavoriamo da tempo – con i nostri partner istituzionali, che ringrazio per il sostegno e la fattiva collaborazione – per procedere al più presto all’avvio del progetto di ristrutturazione del Terminal B. Per quanto riguarda la connettività di rotte, i numeri parlano chiaro: con 112 destinazioni collegate, 88 delle quali internazionali, siamo un vero e proprio hub nel cuore del Mediterraneo, la cui importanza strategica può solo aumentare. Come società e come rete aeroportuale del Sud-Est stiamo inoltre affrontando la grande sfida di rendere lo scalo di Comiso, per noi naturale aeroporto alternato e asset strategico, sempre più centrale rispetto alle politiche commerciali di diverse compagnie aeree, con le quali portiamo incessantemente avanti le doverose interlocuzioni. Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più un territorio, quello ragusano, in grande sviluppo in termini di economia e turismo”.

INVESTIMENTI 2022

Nel corso del 2022, Sac Spa ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 8.216.202 euro, così ripartiti:

Interventi terminal: 931.624 euro

Interventi Infrastrutture di volo: 4.277.513 euro

Interventi impianti e mezzi: 438.655 euro

Interventi viabilità: 254.333 euro

Interventi vari e di manutenzione straordinaria: 2.314.077 euro

NUOVE INFRASTRUTTURE

Riqualifica ed ampliamento infrastrutture Area Di Movimento: Turn Pad (08 – 26 – Classe Echo) – Taxiway “A” – Nuovo Piazzale Est Apron

Oggetto dei lavori è stata la riqualifica profonda del pacchetto strutturale della pavimentazione della taxiway “A” e dell’APN TWY “A”, al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di regolarità/portanza previsti dal regolamento vigente.

Suddivisione uffici Terminal A – Corpo B

Sono stati realizzati, all’interno del Terminal, nuovi uffici per gli enti di Stato.

Sono stati inoltre riqualificati gli Uffici Amministrativi SAC, con lo scopo di ottenere nuove postazioni di lavoro.

Realizzazione della nuova strada di collegamento dalla viabilità aeroportuale alla nuova stazione ferroviaria, e opere connesse (Data fine lavori: 31/01/2022)

Lavori di manutenzione straordinaria e pulizia del canale Fontanarossa, fino alla confluenza con il canale Forcile e alla foce (lavori in corso)

Sono stati inoltre approvati dall’Enac i seguenti progetti:

Potenziamento dei servizi igienici Area Partenze in Airside: l’appalto dei lavori è in corso di svolgimento

Riqualifica Caserma Vvf Sede Aeroportuale.

Nel corso dei primi mesi del 2023 sono inoltre iniziati i seguenti lavori:

Ampliamento della copertura del canyon Area Partenze.

L’intervento consentirà un aumento delle superfici a disposizione della sala partenze, con un miglioramento del livello di servizio. Inoltre, verrà potenziato il sistema di collegamento tra il livello arrivi e partenze, tramite la realizzazione di due nuovi ascensori.

Realizzazione della strada di collegamento Via Fontanarossa – Area Nord Parcheggio P6.L’intervento amplierà. la strada di accesso all’aeroporto. Oltre alle opere stradali, sono previsti interventi d’ammodernamento degli impianti elettrici e di illuminazione e del sistema di smaltimento delle acque, nonché l’ampliamento del parcheggio P6.

Lavori di chiusura del raccordo Delta

Sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento delle sale di imbarco 1-4, di spostamento della Stazione Cc e della realizzazione del nuovo varco Staff.

Sono state concluse le attività di verifica ex art. 26 dei progetti Nuova Isola Ecologica e ampliamento facciata Land Side Terminal A, ed è giunto ad appaltabilità il progetto di miglioramento del comparto security del Piano Partenze.

E’ stata aggiudicata la gara d’appalto integrata di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di gestione dei bagagli da stiva e adeguamento Standard 3.

Pubblicata la gara per la Realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico da 2.608,32 kW e la riqualificazione dei servizi igienici del Terminal A.

Proseguono i lavori d’adeguamento del Terminal A alle nuove disposizioni antincendio.

DATI PASSEGGERI E NUOVE ROTTE

L’anno 2022 ha consentito all’aeroporto di Catania di raggiungere e superare i 10 milioni di passeggeri in transito, recuperando del tutto il gap causato dal Covid-19: numeri che saranno superati nel corso del 2023.

Le previsioni elaborate dall’Ufficio commerciale e marketing riportano infatti, al 30 giugno 2023, un numero di passeggeri pari a 5.074.000, con una crescita del +17,1% rispetto al 2022 e dell’8,9% rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

E’ interessante notare il fatto che anche i passeggeri del comparto internazionale- particolarmente colpito dalle restrizioni ai viaggi e dalla congiuntura economica negativa- sono notevolmente aumentati, arrivando a far registrare una percentuale di +5,35 rispetto al 2019 e +31,2% rispetto al 2022.

Le prime 3 destinazioni internazionali del semestre gennaio-giugno 2023 sono state Malta, Londra Gatwick e Monaco, mentre per quanto riguarda le rotte nazionali, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate

DESTINAZIONI

Attualmente, l’aeroporto di Catania è collegato con 112 destinazioni, delle quali 88 internazionali e 24 nazionali.

Tra queste, sette sono le novità assolute del 2023, una nazionale e 6 internazionali: Belgrado, Edimburgo, Lourdes , Riyadh, Cairo, Luxor e Foggia.

Si registra inoltre la tendenza da parte di alcuni vettori internazionali ad aumentare le frequenze dei voli su tratte già effettuate negli anni scorsi: è il caso, per esempio di Flydubai che è passata da 3 frequenze a settimana a 4 per Dubai, di Wizzair che ha inaugurato il volo su Milano Linate e aggiunto frequenze su Tel Aviv, Bologna e Praga, oltre alla ripresa dei collegamenti con le isole greche Santorini, Mykonos e Heraklion, e la conferma della rotta su Abu Dhabi, che ha ottenuto ottimi risultati nella stagione Winter.

Jet2, oltre alle tre destinazioni già inaugurate l’anno scorso, cioè Manchester, London Luton e Leeds Bradford, aggiunge rotazioni su Birmingham e Bristol portando a 5 il totale delle rotte servite.

Il vettore easyJet continua il recupero verso i livelli pre pandemici con un rafforzamento dei posti offerti sulle tradizionali offerte nazionali e internazionali e ha inaugurato l’attesissima rotta verso Edimburgo.

Sul fronte nazionale, oltre il già citato nuovo volo su Linate di Wizzair che sta contribuendo ad abbassare le tariffe medie verso la capitale economica del Paese, registriamo l’arrivo della compagnia Aeroitalia che collega Catania a Bergamo, oltre ai voli già operati su Forlì, e il vettore Lumiwings che vola su Foggia.

I principali players internazionali quali Air France, British Airways e il gruppo Lufthansa mantengono i loro importanti operativi sulla Sicilia, pur ancora in presenza di difficoltà gestionali dovute a carenza di personale nei grandi hub europei.

