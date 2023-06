È stato ritrovato morto il Ragusano scomparso domenica

Giovanni Aprile, 69 anni, audioleso, è stato, purtroppo, ritrovato senza vita. Dell’uomo non si avevano più notizie da domenica ed i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Intorno alle 8 si era andato in campagna, in contrada Crocilla, a raccogliere origano. Atteso dai familiari per il pranzo, non ha fatto ritorno a casa. Il cellulare intorno a mezzogiorno di ieri, era diventato irraggiungibile.

I parenti dell’uomo avevano ritrovato l’auto parcheggiata in contrada Crocilla, ma di lui nessuna traccia. Grazie al segnale del cellulare dell’uomo, i carabinieri oggi pomeriggio sono riusciti a localizzare la zona in cui poteva essere scomparso. Era, tra l’altro, la stessa in cui era stata trovata l’auto. Resta da chiarire la causa della morte. Giovanni Aprile potrebbe avere avuto un malore mentre era intento a raccogliere le erbe dalla campagna.

Salva