Ieri, nel giorno della morte, c’è stato chi Berlusconi l’ha voluto processare, non contento di averlo fatto ininterrottamente per 30 anni. Dietlinde Gruber, detta Lilli: “Voglio rassicurare tutte e tutti (perfetto stile Schlein) che qui non si processa nessuno”. La più clamorosa delle fake news. A 8 e 1/2 gli ospiti erano Ezio Mauro, Michele Santoro e l’immancabile Marco Travaglio. E un isolatissimo Sallusti.

