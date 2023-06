Monterosso Almo. Successo delle infiorate

Grande successo delle tradizionali ” infiorate ” del Corpus Domini a Monterosso Almo. Tante le persone che hanno partecipato alle manifestazioni del Corpus Domini di questa sera domenica 11 giugno.

Una chiesa, quella del Santuario, gremita di fedeli durante la celebrazione eucaristica delle 19,30, ed una lunga e partecipata processione con in testa l’arciprete don Peppino Antoci che si è snodata per le vie del centro storico del paese, una sentita partecipazione di tante famiglie monterossane che ad ogni angolo del borgo ed in particolare lungo il percorso del Corpus hanno preparato i tradizionali ” Altari”, alcuni abbelliti anche con delle forme di pane di immagini sacre appositamente modellati da esperte massaie. Altri fedeli hanno sciorinato nei balconi le migliore e più pregiate coperte. Per non parlare dei tappeti floreali, di cui uno gigantesco in piazza Sant’Antonio, (vedi foto) che sono stati realizzati con grande meticolosità utilizzando per la quasi totalità fiori di ogni genere che hanno riempito le vie del caratteristico paese montano di colori e di profumi. Infatti da anni si è consolidata nel borgo la tradizione dell’infiorata che è diventata una vera e propria esposizione di ” Quadri” in cui spicca la bravura di cittadini dotati di particolare estro artistico. Appuntamento a giovedì 15 e venerdì 16 giugno per le altre due processioni Eucaristiche.

