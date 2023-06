Si potenziano i servizi sociali del Comune di Scicli grazie a due interventi paralleli e contemporanei.

Nelle scorse settimane si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di due nuove assistenti sociali, una con contratto full time e una con contratto part time a 18 ore grazie al Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2022-24 finanziato dal Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi sociali in deroga ai vincoli di contenimento di spesa del personale.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e la sua vice, l’assessore al personale Concetta Drago.

Grazie a tale Fondo, inoltre, il contratto di tre assistenti sociali part time a 30 ore è stato trasformato in full time a 36 ore.

Intanto, è stato affidato sul Mepa il Servizio sociale professionale e il Segretariato sociale nell’ambito delle azioni del Pon Inclusione.

Si è proceduto all’implementazione dell’orario del personale in servizio presso l’Ente e all’assunzione di nuovo personale da impiegare per l’attuazione del progetto di contrasto alle povertà.

E’ stata individuata la cooperativa l’Arca di Modica per il servizio di rafforzamento con l’acquisizione di figure specialistiche: due assistenti sociali per il potenziamento del servizio sociale professionale, altre due assistenti sociali per il potenziamento del segretariato sociale a 36 ore settimanali e due operatori amministrativi con competenze informatiche a supporto del Segretariato sociale e del servizio sociale professionale per 36 ore settimanali.

Tale personale lavorerà a supporto delle famiglie in difficoltà attraverso le azioni del Pon Inclusione Avviso 3 del 2016.

