Damien Mead nominato Membro Onorario Gran Baliato di Sicilia

Il vescovo Damien Mead è nato nel 1968 a Chatham, nel Kent, ed è cresciuto ed educato a Canterbury.

Ha iniziato il suo ministero cristiano nel 1990, servendo le congregazioni di Londra e Whitstable prima di entrare nella Chiesa anglicana cattolica (ACC) nel gennaio 1999. Dopo aver ricevuto l’ordinazione sub condicione nell’ACC nel giugno 1999, ha servito come parroco di Nostra Signora di Walsingham e di San Francesco d’Assisi, a Rochester, nel Kent, e poi, nel maggio 2005, ha fondato la parrocchia di Sant’Agostino di Canterbury, nella città di Canterbury.

Nel novembre 2001 è stato nominato Decano diocesano, seguito nell’aprile 2004 dalla nomina a Vicario generale diocesano.

Nel marzo 2008 il Sinodo elettorale della diocesi del Regno Unito ha eletto padre Damien come vescovo della diocesi. Questa elezione è stata ratificata dall’Arcivescovo Metropolita e dal Collegio dei Vescovi della Provincia Originaria nel mondo, ed egli è stato consacrato come Vescovo e nominato e intronizzato come Secondo Vescovo Ordinario della Diocesi del Regno Unito, il 20 settembre 2008.

La diocesi del Regno Unito è una diocesi della Chiesa anglicana cattolica (ACC), che comprende l’intera area del Regno Unito. È una delle diocesi della Provincia Originaria della Chiesa Anglicana Cattolica e non fa parte della Comunione Anglicana. È separata dalla Free Church of England, dall’Ordinariato anglicano, dalla Society of St Wilfred and St Hilda e dalla Church of England (Continuing). La diocesi è stata costituita, come il resto dell’ACC, in risposta all’alterazione dei sacramenti da parte della Chiesa d’Inghilterra.

La diocesi del Regno Unito è una chiesa anglicana “continuante” nata dal Congresso di St. Louis nel 1977. È stata istituita nel 1992 come Diocesi Missionaria di Inghilterra e Galles.

Il Rev. Leslie Hamlett e la sua congregazione di Stoke-on-Trent sono stati determinanti per la fondazione della Diocesi Missionaria. Era stato ordinato nella Chiesa d’Inghilterra nel 1962 ed era un parroco. Hamlett e la sua congregazione hanno lasciato la Chiesa d’Inghilterra nel 1983. Nel marzo 1992, Hamlett è stato eletto vescovo quando l’arcivescovo della Chiesa anglicana cattolica, William O. Lewis, ha visitato la sua parrocchia. Il 1° agosto 1992 è stato consacrato come primo vescovo ordinario. Nel 1993, durante il dibattito in Parlamento sul provvedimento relativo ai sacerdoti (ordinazione delle donne), Lord Merlin Charles Sainthill Hanbury-Tracy, 7th Barone Sudeley si schierò a favore della Chiesa anglicana cattolica come alternativa per coloro che rifiutavano il provvedimento.

Nell’aprile 2008, il Rev. Damien Mead è stato eletto dalla Diocesi come secondo Vescovo Ordinario.

Nell’ambito del dialogo dell’ACC con la Chiesa cattolica nazionale polacca, che fa parte dell’Unione mondiale di Scranton, si sono tenuti incontri tra la Chiesa cattolica nordica e la diocesi dell’ACC del Regno Unito nel marzo e nel settembre 2019 e di nuovo nel febbraio 2020.

