Pozzallo. Grave la chiusura dell’ufficio di collocamento

Il Comune di Pozzallo lo scorso anno ha ottenuto un finanziamento dal Governo Nazionale di 800.000 € per la ristrutturazione dei locali in cui era ospitato il Centro per l’impiego in piazza C. Battisti. Dopo aver affidato l’incarico ai progettisti, dichiara il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il Comune aveva sollecitato la Regione al trasferimento dell’ufficio nei locali più moderni del Centro Direzionale dell’ex ASI dotati di acqua, energia elettrica, ecc… Dal 2 maggio i locali sono perfettamente agibili e in grado di ospitare l’importante servizio. Ma non basta, il Comune ripetutamente si è dichiarato disponibile a farsi carico di ogni altra esigenza. Niente, nessuno si è fatto sentire, con il risultato che gli utenti pozzallesi debbono recarsi per il disbrigo pratiche nei centri vicini. Dopo aver fatto correre il rischio di fare perdere il finanziamento con il suo colpevole ritardo, la Regione incomprensibilmente mantiene chiuso al pubblico l’importante servizio.

