Sicurezza a Ispica. Intensificazione autovelox e Street control

In considerazione del numero ridotto del personale della Polizia Locale di Ispica – attualmente guidata dal Comandante Filippo Pancrazi – si è reso necessario far ricorso, in modo molto più frequente, a strumenti tecnologici come l’autovelox e lo street control.

Questi strumenti aiuteranno gli agenti di polizia locale a meglio svolgere il loro compito.

Questo, affermano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto, rientra in una campagna di prevenzione sinistri e di sicurezza stradale che questo Comune ha inteso avviare in vista della prossima stagione estiva.

L’autovelox servirà a contrastare gli eccessi di velocità.

Lo street control è un ausilio per gli agenti e servirà a contrastare la sosta selvaggia.

Con questo strumento, i veicoli che non sostano in maniera regolare, saranno fotografati direttamente dall’auto di servizio e sanzionati.

Siamo sicuri, concludono il Sindaco Leontini e l’ Assessore Dibenedetto della collaborazione dei cittadini che, come noi, vogliono una città più ordinata e sicura.

