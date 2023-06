Mondadori Modica. Inizia il ‘viaggio’ verso il 29 Giugno.

Un parterre eccellente come mai: Enrico Mentana, Giovanni Caccamo, Stefania Andreoli, Pif, Flavia Cercato, Walter Veltroni, Malika Ayane fra i protagonisti del festival dei libri a Modica

Scenari bellissimi e ‘Scenari’ da sogno. I primi e i secondi coincidono. I primi sono gli scorci e le bellezze di Modica pronti ad accogliere e ad abbracciare scrittori e non solo, nel secondo anno di una rassegna destinata, appunto, ad essere ‘da sogno’. Perché dalla sera del 29 giugno, il giorno del co-patrono della Città di Modica, San Pietro, la ‘contea’ tornerà a respirare libri e la bellezza delle parole. Quelle lette e raccontate, commentate e narrate, contenute nei libri degli autori protagonisti di ‘Scenari 2023’, promosso da Mondadori BookStore Modica, con la direzione artistica di Piera Ficili e da Fondazione Garibaldi -con il suo sovrintendente, Tonino Cannata- che è nel cuore dell’evento. Insieme all’organizzazione dell’agenzia Babel e con la regia comunicativa e social della Scuola Holden, Scenari 2023 presenta un parterre di autori di eccellenza, in tutti i week end di luglio. Con anteprima già il 29 giugno con Daria Bignardi; poi, sabato 1 luglio c’è Enrico Mentana, il giorno dopo, 2 luglio, Daniele Mencarelli e lunedì 3 luglio, il primo poker servito con uno dei figli più illustri di Modica: Giovanni Caccamo, alla sua prima ‘fatica’ letteraria.

Il week end successivo, sarà la volta di Pif e Stefania Andreoli e, in successione e senza soluzione di continuità tra fine settimana ed infrasettimanali del settimo mese dell’anno, Flavia Cercato, Vera Gheno, Lidia Ravera, Antonio Manzini, Stefania Aphel Barzini, Walter Veltroni, Malika Ayane e Fabio Genovesi. La letteratura va in scena a Modica, in tante sfaccettature, nei tanti volti, nei tanti pensieri, nelle tante parole scritte che ognuno di loro ha trasmesso e trasmette ai lettori.

Ogni momento di Scenari 2023, è destinato ad incastonarsi nella storia della Città, mai come questa volta, nel suo luglio di lettura e ascolto, nel suo mese di incontro con maestri della scrittura italiana, sul proscenio delle rassegne letterarie nazionali. Tutto pronto per tirare su il sipario e cominciare il percorso che dl 29 giugno al 30 luglio, farà di Modica il cuore dei libri. Si va in scena, anzi, in…SCENARI!

