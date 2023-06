Torna Barocco Line 2023 con i nuovi treni “Blues”

Domenica 11 giugno 2023 ha inizio la programmazione dell’offerta di Trenitalia per la stagione estiva, con le corse del Barocco Line, che collegano Siracusa al Castello di Donnafugata, per tutti i giorni festivi compresi nel periodo dall’11 giugno al 17 settembre (compresa la festività di Ferragosto). Le corse verranno effettuate, con cadenza ogni due ore circa, con i nuovissimi treni “Blues”, da pochissimi mesi entrati in servizio in Sicilia, e che per la prima volta percorreranno il territorio ibleo. Sono corse a tariffa ordinaria, che non hanno bisogno di prenotazione, basta recarsi nelle stazioni dotate di biglietteria automatica, o dotarsi di biglietto on line, oppure presso le Agenzie di viaggio.

Le città interessate dalle fermate sono Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Noto, Avola, e la frazione di Fontane Bianche, sito balneare di Siracusa. “Per una full immersion nelle meravigliose cittadine che animano la Val di Noto ci si può accomodare a bordo dei treni Blues del Barocco Line”, così come recita il sito ufficiale di Trenitalia.

