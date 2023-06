Ombrelli sospesi. Festacrante dipinge centro storico di Ragusa

“Festacrante in via Roma” continua a “colorare” il centro storico di Ragusa. Se finora l’aveva fatto attraverso eventi, iniziative, concerti, adesso lo fa davvero usando le sfumature cromatiche. La prima edizione della rassegna artistico-culturale organizzata dal comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma” di Ragusa, tra musica, teatro e concerti, sta appassionando turisti e cittadini in maniera coinvolgente e partecipativa, dando la possibilità di vivere il capoluogo ibleo in maniera immersiva. I venerdì di “Festacrante in via Roma” risvegliano il cuore della città, portando vivacità e allegria. E adesso lo si fa anche con una particolare installazione: ombrelli sospesi in aria realizzati utilizzando i colori dell’arcobaleno. Un brio contagioso che in questi giorni si diffonde grazie a questa ennesima iniziativa voluta dai commercianti, e sostenuta economicamente anche dal Comune di Ragusa, con il riconfermato obiettivo, già in parte perseguito, di ridare calore e valore al centro storico di Ragusa. Il progetto degli “ombrelli sospesi” è nato in Portogallo qualche anno fa, un’iniziativa che ha riscosso moltissimo successo ispirando in tutto il mondo installazioni simili. Opere artistiche fluttuanti che colorano e danno riparo nelle ore più calde e che da oggi conquisterà anche chi visiterà il centro storico di Ragusa rendendo via Roma anche una via ancor di più “instragrammabile”. Un tetto multicromatico che renderà la passeggiata molto suggestiva. La strada si veste di inaspettata meraviglia, incanta e regala una splendida sensazione di ottimismo. E, non da poco, crea ombra e rinfresca cittadini e turisti che si apprestano a vivere la zona anche durante le calde ore delle giornate estive. Un restyling della via che, con i colori arcobaleno arredano in maniera inedita questo luogo della città, che giorno dopo giorno si appresta a divenire nuovo centro di aggregazione.

“Ci siamo riuniti per cercare di rivitalizzare il centro storico di Ragusa ed abbiamo pensato di farlo attraverso questa rassegna artistico-culturale che sta già riscuotendo molto successo – commenta Elio Guastella, in rappresentanza del Comitato de Le botteghe di via Roma – Questa prima iniziativa sta interessando via Roma, ma ci piacerebbe estendere all’intero centro storico questa progettualità. Vogliamo restituire a Ragusa la capacità di vivere la strada, intesa come “agorà”, luogo di incontro e discussione, centro da frequentare con orgoglio anche per passeggiare serenamente”.

Intanto “Festacrante in via Roma” prosegue con i suoi appuntamenti che abbracceranno anche l’estate per poi concludersi il 20 ottobre. Tra i vari eventi di musica, teatro, reading, letteratura e canto, si inseriscono anche gli “ombrelli sospesi”.

La via Roma, che si appresta la prossima settimana ad abbracciare il festival letterario “A Tutto Volume”, tornerà a “colorarsi” con “Festacrante” venerdì 23 giugno alle ore 18.30 con “Casamatta in scena”, di e con Massimo Leggio e la compagnia di Casamatta Spazio Creativo. Gli spettacoli sono gratuiti. Possibilità di posti a sedere forniti dagli organizzatori. L’intera rassegna artistico-culturale ha il patrocinio del Comune di Ragusa.

Salva