A Scicli fase finale progetto Mim-Unicef Scuola Amica

Si è tenuta mercoledì nella Sala Maggiore di Palazzo Spadaro, a Scicli, la Fase Conclusiva del Progetto annuale MIM – UNICEF “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. L’incontro è stato presieduto dalla Commissione Provinciale di Ragusa, composta da Giorgia Iurato, Referente per l’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa per il Progetto UNICEF – MIM “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, da Elisa Mandarà, Presidente del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa e Referente Provinciale del Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, da Paola La Terra, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale Prot. n. 2994 del 21/09/2022, i Referenti delle numerose scuole iblee che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno aderito al Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da MIM ed UNICEF sono stati convocati per presentare alla Commissione Provinciale il progetto realizzato e i risultati raggiunti attraverso la documentazione prevista, fondamentale il Protocollo Attuativo con la Scheda delle Buone pratiche.

I Referenti delle Scuole hanno presentato alla Commissione Provinciale il progetto realizzato e i risultati raggiunti in un intervento espositivo orale ed attraverso la suddetta documentazione, prodotta in forma cartacea ed in forma digitale, per una sicura e completa acquisizione ed archiviazione. È stato particolarmente entusiasmante il momento centrale dei lavori, con la condivisione, da parte di ciascun Referente, del percorso condotto nella propria scuola, momento che ha gettato anche le basi per una fase nuova di progettazione condivisa, per il nuovo anno scolastico.

La manifestazione è stata partecipata da diversi dirigenti scolastici, che hanno abbracciato con entusiasmo nelle loro scuole un progetto tanto importante, rivolto a tutte le Scuole sul territorio nazionale. Il progetto Scuola Amica sostiene la diffusione e promozione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, allo scopo della piena attuazione dei principi e diritti contenuti in essa, attraverso la promozione di percorsi di Progettazione Partecipata orientati ad arricchire la proposta scolastica con progetti volti alla sperimentazione dei contenuti della CRC, favorire l’inclusione e l’accoglienza di opinioni, storie e esperienze degli alunni; mettere al centro la partecipazione di tutti gli attori coinvolti (bambini, bambine, adolescenti, insegnanti, Dirigenti, famiglie, personale ATA); accrescere motivazione e interesse per l’esperienza scolastica.

“È stata una mattinata costruttiva di felicissimo confronto tra scuole – spiega Elisa Mandarà –, che hanno potuto raccontare la bellezza e la pregnanza dei percorsi condotti in seno alla ricca proposta educativa Unicef. Il Progetto Scuola Amica ci spinge a lavorare per una scuola partecipata, in cui l’esercizio del diritto ad apprendere comporti anche la capacità di assumere personali responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di cittadinanza. Il Progetto ha costituito anche uno strumento prezioso per un approccio trasversale all’insegnamento dell’Educazione Civica, coerente con i principi sanciti dalla Convenzione e connesso agli Obiettivi dell’Agenda 2030”.

Nella seduta immediatamente successiva all’incontro con i Referenti si è verificata, da parte della Commissione Provinciale, la completezza della documentazione prodotta e constatata l’ottima qualità generale del lavoro realizzato dalle Scuole. La Commissione si è confrontata su ogni aspetto, formale e di contenuto delle attività realizzate dalle scuole.

Dalla valutazione dei Protocolli Attuativi, dalle Relazioni Finali, effettuata accuratamente dalla Commissione Provinciale, si evince che le attività svolte sono coerenti e complete rispetto a quanto dettato dagli obiettivi del Progetto. “Coerentemente al Progetto e alla Circolare ministeriale – continua la Presidente Mandarà – le Scuole Amiche si sono spese, sia nelle fasi di progettazione annuale, sia quotidianamente, in precise strategie didattiche e in piani d’azione, affinché i diritti dell’infanzia fossero non solo formalmente riconosciuti ma anche effettivamente esercitati. In una prospettiva sistemica ed integrata, il Progetto Scuola Amica ha offerto alle nostre scuole strumenti utili affinché l’educazione ai diritti umani si trasformasse in strategia condivisa tra tutte le componenti della comunità educante, per sostenere il percorso di crescita di ogni bambina, di ogni bambino, di ogni adolescente”.

Pertanto la Commissione Provinciale ha dichiarato meritevoli del riconoscimento MIM – UNICEF di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” per l’anno scolastico 2022/2023 le seguenti istituzioni scolastiche: Istituto Comprensivo (d’ora in poi abbreviato in I.C.) “Giovanni Verga” – Comiso, I.C. “Don Lorenzo Milani” – Scicli, I.C. “Luigi Capuana” – Giarratana, I.C.“ Leonardo da Vinci” – Ispica, I.C. “Raffaele Poidomani” – Modica, I.C. “Carlo Amore” – Modica, I.C. “Gesualdo Bufalino” – Pedalino (Comiso), I.C. “Antonio Amore” – Pozzallo, I.C. “Vann’Antò” – Ragusa, I.C. “Giuseppe Rogasi” – Pozzallo, I.C. “Francesco Crispi” – Ragusa, I.C. “Enrico Berlinguer” – Ragusa, Direzione Didattica “Palazzello” – Ragusa, I.C. “Leonardo Sciascia” – Scoglitti (Vittoria), I.C. “Giuseppe Caruano” – Vittoria, I.C. “San Biagio” – Vittoria, IIS “Giuseppe Mazzini” – Vittoria, IIS “Enrico Fermi” – Vittoria, I.C. Padre Pio da Pietralcina – Ispica, Direzione Didattica IV Circolo “G. Rodari” – Vittoria.

La sede del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa è ospitata dal Comune di Scicli.

