Ragusa, installazione videosorveglianza. Riunione in Prefettura

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri e con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, ha espresso parere favorevole ai progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Ispica e Santa Croce Camerina.

Per la realizzazione di tali impianti da parte dei Comuni, l’art. 35-quinquies del D.L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, ha autorizzato per l’anno 2022 la spesa complessiva di 36 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 dell’1 dicembre 2022, sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Le richieste di ammissione al finanziamento, corredate dalle proposte progettuali, sono state trasmesse al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia. Quest’ultimo, mediante un’apposita Commissione, stilerà una graduatoria nazionale, al fine di finanziare i progetti fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste.

L’obiettivo prioritario, attraverso l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, è quello di prevenire e contrastare i reati di carattere predatorio, che destano maggiore allarme sociale e di realizzare strumenti operativi da utilizzare in maniera sinergica e con modalità integrate dalle Forze di Polizia territoriali e dalle Polizie Municipali.

L’utilizzo di tali risorse tecnologiche contribuisce a rafforzare la sicurezza, la prevenzione e il contrasto dell’illegalità nel territorio e rappresenta un ulteriore supporto per l’attuazione di forme di collaborazione istituzionale tra le Forze di Polizia e le Polizie Municipali.

