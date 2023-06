Modica calcio. Fabio Arena è il nuovo Direttore Sportivo

È Fabio Arena il nuovo Direttore Sportivo del Modica Calcio. La scelta dei vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza, è ricaduta sul 39enne, nato a Catania e grande protagonista attivo degli ultimi venti anni del calcio siciliano.

Da giocatore ha vestito le maglie di alcune delle più importanti realtà calcistiche dell’Isola, tra le quali anche il Modica Calcio dove approdò nella stagione 2005-2006 in serie C2 e dove tornò poi nel 2012-2013 nel campionato di Eccellenza.

Il suo nome da centrocampista è legato alle esperienze in serie D ed in Eccellenza, con Comiso, Ragusa, Akragas, Adrano, Siracusa, Noto, Acireale e soprattutto Giarre dove ha concluso la sua carriera da calciatore, avviando quella da direttore sportivo. Con i gialloblu etnei, Fabio Arena da diesse ha conquistato la Coppa Italia d’Eccellenza, una promozione dall’Eccellenza alla serie D e la poule Scudetto.

Nella scorsa stagione è stato organico allo staff dirigenziale del Catania Ssd con il ruolo di vice Direttore Sportivo, accanto ad Antonello Laneri.

“Arrivo a Modica con un carico di entusiasmo – dichiara dopo l’incontro con Mattia Pitino e Danilo Radenza -. Modica è una delle società storiche del calcio siciliano e tra le più blasonate. Ho sempre ammirato questa piazza anche per il supporto dei tifosi. Lavorare per questa maglia è quindi anche una responsabilità. Conoscevo già Danilo Radenza e Mattia Pitino. Li ritengo non solo grandi appassionati ma anche imprenditori di grande spessore, di cui apprezzo la concretezza e l’ambizione. Sono da subito al lavoro – conclude il neo Direttore sportivo rossoblu – affinché si possano porre le basi per cogliere i risultati che la società si è posta e che una realtà come il Modica Calcio merita”.

“Con l’avvio del rapporto con Fabio Arena parte il progetto sportivo per la stagione 2023-2024 – dicono i vertici del Modica Calcio, Mattia Pitino e Danilo Radenza -. Abbiamo riscontrato sin da subito un’immediata sintonia ed una naturale condivisione sia della programmazione che delle scelte che porteranno alla costruzione del Modica Calcio di quest’anno. Riteniamo che si tratti di una figura preparata e motivata, giovane ma allo stesso tempo di grande esperienza nella categoria. Tutte caratteristiche che cercavamo per un ruolo di centrale importanza come quello del Direttore Sportivo. A lui, così come a tutto il gruppo dirigenziale e tecnico del Modica Calcio, auguriamo buon lavoro!”

