Danni al fieno e al grano: si va verso proroga termini rimborso

Rimborsi maltempo per i raccolti di fieno e grano: si va verso una probabile proroga della scadenza della presentazione delle domande. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate a seguito del colloquio avuto con il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta. “Il giorno ultimo, fissato attualmente per il 15 giugno, verrà con ogni probabilità prorogato di almeno altri 20 giorni. Tale proroga si è resa necessaria poiché la domanda è strettamente connessa al Piano Colturale 2023 la cui scadenza è programmata per fine giugno. Poiché il Piano è in corso di elaborazione proprio in questi giorni, ho chiesto al Dirigente Generale di posticipare la scadenza della domanda per i ristori dei danni da maltempo in una data successiva a quella del Piano Colturale. Cartabellotta ha aperto a questa possibilità e quindi nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità di una proroga per la fine di giugno/inizio di luglio”.

