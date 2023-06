Brasile. Lula: ridotta deforestazione del 31% nei primi 5 mesi

L’esecutivo brasiliano ha riferito che la deforestazione in Amazzonia sarebbe diminuita del 31 per cento nei primi cinque mesi del governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rispetto allo stesso periodo del 2022. Il segretario del ministero dell’Ambiente, João Paulo Capobianco, ha presentato questi dati in una conferenza stampa, sottolineando che solo a maggio la deforestazione, sarebbe diminuita del 10 per cento. Secondo il programma di monitoraggio dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (INPE), tra gennaio e maggio sarebbero stati distrutti 1.986 chilometri quadrati nell’area brasiliana della più grande foresta tropicale del mondo, rispetto ai 2.867 chilometri quadrati dello stesso periodo 2022. Le cifre fornite dall’agenzia spaziale, ben accolte dagli ambientalisti del colosso sudamericano, i quali hanno riposto le loro speranze nella gestione Lula, in carica dal 1° gennaio 2023, con lo scopo di eliminare la deforestazione illegale, dopo la clientelare gestione del suo predecessore Jair Bolsonaro. Lunedì scorso, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, Lula da Silva ha annunciato un nuovo piano per combattere la deforestazione, che include l’immediato sequestro di metà del territorio sfruttato illegalmente per il disboscamento, l’agricoltura, l’estrazione mineraria e altre attività insite le terre protette indigene. “Il Brasile svolge un ruolo importante nell’equilibrio del clima del nostro pianeta, in gran parte grazie all’Amazzonia. Prevenire la deforestazione in Amazzonia aiuta anche a ridurre il riscaldamento globale”, ha affermato Lula. A questo proposito, il presidente dell’Istituto brasiliano dell’ambiente (Ibama), Rodrigo Agostinho, ha esemplificato che, finora quest’anno, il governo Lula avrebbe emesso multe per circa 2.230 milioni di reais (quasi 453 milioni di dollari) per reati ambientali, il che significa un aumento del 160 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.

