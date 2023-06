Modica. Appello dal Rifugio di Giulia: “Adottate i cani”

Se avete intenzione di adottare, e magari pensate di farlo nei prossimi mesi o settimane, vi chiediamo col cuore in mano di farlo ora 🙏.

Nei prossimi giorni al rifugio ci saranno lavori di manutenzione e molto probabilmente molti dei nostri pelosi saranno trasferiti e non faranno più ritorno.

Molti di loro sono nati al rifugio e da noi sono diventati anziani… molti altri sono ancora giovani e non hanno mai conosciuto l’affetto di una famiglia.

Poi ci sono quelli sottratti a maltrattamento o fame, ma neanche per loro nessuna richiesta.

Infine ci sono i cuccioli, tutti di taglia piccola o contenuta e che nessuno sembra vedere.

Ve lo chiediamo col cuore in mano, adottate uno dei nostri pelosi, donate a loro una famiglia, ricambieranno con la più alta forma d’amore, quello che solo le anime pure sanno dare.

Nei prossimi giorni posteremo foto o video di ognuno di loro, sperando che qualcuno trovi casa.

Oggi ci riproviamo con Asia, 3 mesi, taglia piccola.

Paco, 5 mesi timidissimo ma si scioglie con due coccole.

Nanà taglia piccola dolce e timida.

Stanno crescendo nel box, aiutateci ed aiutateli 🙏

Salva