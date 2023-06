Il comico modicano Riccardo Tona ritorna nella sua terra natìa col suo monologo “Mi metto a nudo”, scritto a quattro mani con Roberto Izzo, venerdì 9 giugno alle ore 21.30 da Sughero a Modica.

“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Ma soprattutto… com’è che siamo così strani?

Queste le principali domande che il comico modicano si chiede in quello che pare un monologo con sé stesso durante una seduta dallo psichiatra.

Riccardo Tona crede di aver capito cosa ci sia alla base delle sue paranoie, stramberie, complessità, contraddizioni e decide dunque di “mettersi a nudo” per svelare l’arcano dietro le sue stravaganze. E chissà, magari potrebbero essere le stesse motivazioni alla base delle anormalità di gran parte della gente.

“Mi metto a nudo” è stato già portato in scena in precedenza, al cine teatro Aurora a Modica, a Scicli e a Ragusa.

“Questo monologo lo considero come il mio cavallo di battaglia- ha commentato il comico Riccardo Tona- “Per questo ci tengo a riportarlo in scena nuovamente nella mia città. Spero che il pubblico si diverta, anche perché ho aggiunto al monologo dei piccoli aneddoti molto divertenti, soprattutto il mio approccio con il “gentil sesso”, ma anche altri temi come l’ipocondria. Ciò che mi rende entusiasta è vedere quanto si può essere vicino al pubblico quando si parla di aspetti di vita personale e dei problemi legati ad essa, e quanto il pubblico si ritrova in tutto questo. Appuntamento dunque venerdì sera a Modica, da Sughero, dove appunto, mi metto a nudo!”.

