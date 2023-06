6 giugno: Giornata Mondiale dei Pazienti Trapiantati

di g.r.

Riesci a immaginare di avere una seconda possibilità per riuscire a sopravvivere? I trapianti di organi come cuore, reni e fegato hanno dato a molte persone nel mondo la speranza di riprendersi la vita. Il 6 giugno è considerata la Giornata Mondiale dei Pazienti Trapiantati ed è concepita per promuovere una cultura della donazione degli organi, che garantisca il miglioramento della qualità della vita, per chi ne ha un indispensabile bisogno. Nel 2018 è stata referenziata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Medical Center dell’Università del Witwatersrand (Sud Africa), ha eseguito il primo trapianto di fegato al mondo da una donatrice vivente e madre sieropositiva alla sua figlia HIV negativo. Sebbene i trapianti di rene da donatore vivente siano comuni, i trapianti di fegato da donatore sono ancora rari. Già all’Assemblea Mondiale della Sanità nella sua 63a sessione, con la risoluzione 63.22, aveva affermato che la donazione volontaria e gratuita di organi, cellule e tessuti da donatori vivi o deceduti contribuiva a garantire una risorsa vitale per le comunità. Per affrontare la questione e promuovere un trattamento mediatico responsabile della donazione di organi, tessuti e cellule attraverso un’informazione adeguata e aggiornata, diversi istituti hanno presentato nel dicembre 2021 una “Guida alle raccomandazioni per i media sull’approccio responsabile alla notizie relative alla donazione e al trapianto”. Nel frattempo, la rappresentante dell’OPS/OMS in Argentina, Eva Jane Llopis, ha affermato che “qualcosa che abbiamo imparato durante la pandemia di Covid-19, è che diventa essenziale effettuare una comunicazione responsabile sulle questioni relative alla salute. La comunicazione è un aspetto fondamentale nel processo di donazione e trapianto, soprattutto in ciò che riguarda la promozione e la costruzione di una cultura aperta”, ha detto. Da parte sua, National Geographic ha avallato il modello della Spagna che “è in prima linea nella donazione e nel trapianto di organi da 28 anni, posizionandosi come leader mondiale con 15 trapianti giornalieri, il 20 per cento di tutte le donazioni dall’Unione Europea e il 6 per cento del totale globale donazioni”.

