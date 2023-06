Quanto si paga il gas in bolletta?

Comprendere i costi in bolletta per il gas può sembrare una sfida ardua, ma con un po’ di attenzione e informazione, si possono sciogliere i dubbi.

È essenziale conoscere le voci di spesa per essere consapevoli di quanto si paga e per capire come ridurre i costi laddove possibile. Inoltrele tariffe possono variare notevolmente da un fornitore all’altro, quindi è utile sapere come confrontarle.

Questo articolo illustra i dettagli che incidono sul costo del gas in bolletta, il prezzo medio delle tariffe, le differenze tra mercato di tutela e mercato libero e dove trovare ottime promozioni per il mercato libero.

Le voci che incidono sul costo del gas in bolletta

Il costo del gas in bolletta è suddiviso in diverse voci.

La prima e più evidente è il costo della materia prima, ovvero il gas metano stesso. Il costo del gas metano può variare a seconda del mercato energetico, influenzato a sua volta dal contesto economico e politico dei paesi coinvolti nella produzione e distribuzione.

È un costo variabile che dipende dal consumo: più gas si utilizza, più si paga.

La seconda voce di costo riguarda la distribuzione e la misura del gas. Questi costi, insieme a quelli per la gestione del servizio, sono detti “oneri di sistema” e sono stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Comprendono le spese per la manutenzione della rete di distribuzione e per il servizio di lettura del contatore. Anche se si consuma poco gas, queste spese fisse si devono pagare.

Il prezzo medio e le tariffe del gas

Il prezzo medio delle tariffe di gas in bolletta può variare a seconda del fornitore e del piano tariffario scelto. Ad esempio, nel mercato di tutela, il prezzo del gas metano è unico ed è regolamentato dall’ARERA. Dal mese di ottobre 2022, il prezzo viene aggiornato su base mensile, prima veniva aggiornato ogni trimestre.

Da Dicembre 2022 a Aprile 2023, il prezzo del gas è variato significativamente, passando da 1,247659 euro/Smc a 0,479694 euro/Smc. Questo cambiamento riflette le dinamiche del mercato energetico, che possono essere influenzate da molteplici fattori, come i costi di produzione e la politica energetica internazionale, influenzata dall’inflazione e dal conflitto internazionale in corso.

Differenze tra mercato di tutela e mercato libero

Il mercato del gas è diviso in due segmenti: il mercato di tutela e il mercato libero. Nel mercato di tutela, le tariffe sono stabilite dall’ARERA e sono le stesse per tutti i clienti. Questo mercato è stato creato per proteggere i consumatori da possibili aumenti eccessivi dei prezzi.

Al contrario, nel mercato libero, le tariffe del gas sono stabilite dai singoli fornitori. Questo significa che i prezzi possono variare notevolmente da un fornitore all’altro. Il vantaggio del mercato libero è che offre maggiore scelta e la possibilità di approfittare di offerte e promozioni. Tuttavia, i prezzi possono essere più volatili e dipendono dalla strategia commerciale del fornitore.

Come trovare delle ottime promozioni sul mercato libero

Il mercato libero può offrire ottime promozioni per il gas, che possono permettere di risparmiare sulla bolletta, ma trovare la migliore offerta può richiedere un po’ di ricerca. È possibile confrontare le tariffe dei vari fornitori utilizzando i siti di confronto online, che offrono una panoramica completa delle offerte disponibili.

Inoltre, molti fornitori offrono promozioni speciali per i nuovi clienti, come sconti sulle prime bollette o tariffe bloccate per un determinato periodo. Queste offerte possono essere molto convenienti, ma è importante leggere attentamente le condizioni per capire quando e come verranno applicati gli sconti.

Se desiderate cambiare fornitore o accedere al mercato libero, potreste visitare una pagina come quella di Chetariffa sulle offerte del gas, dove potrete trovare moltissime promozioni che vi daranno l’opportunità di fare la scelta migliore secondo le vostre esigenze.

In definitiva, capire i costi del gas in bolletta e conoscere le opzioni disponibili può aiutare a gestire meglio le spese domestiche e a rendere la nostra casa più accogliente e funzionale. Dopo tutto, una casa ben riscaldata è una casa felice.

