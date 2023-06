Gal Terra Barocca. Modica, a scuola di microcredito per giovani

“A Scuola… di Microcredito” è il titolo del progetto finanziato dalla Regione Siciliana e realizzato dal Cpia Ragusa in collaborazione con il GAL Terra Barocca che vede coinvolti 20 studenti italiani e stranieri in un percorso formativo di 150 ore che si concluderà con la compilazione di business plan individuali ed il rilascio del certificato di competenze.

Il progetto, tuttora in corso di svolgimento e frequentato da studenti delle sedi associate di Modica, Scicli, Ispica e Ragusa, prevede in itinere l’organizzazione di momenti di divulgazione degli strumenti del microcredito in generale e delle alternative presenti nel territorio ibleo in particolare.

In questo contesto si inserisce l’evento che ha avuto luogo nei giorni scorsi presso il Cpia Ragusa – sede associata di Modica e che ha visto coinvolti il dott. Francesco Marrone dell’Ente Nazionale Microcredito (ENM), il dott. Renato Meli dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Ragusa e del dott. Emanuele Occhipinti della Bapr componente dello staff Direzione Commerciale.

Tre interlocutori fondamentali nel processo di apprendimento delle procedure necessarie alla stesura di un progetto di microimprenditorialità da parte di un selezionato gruppo di studenti iscritti al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ragusa che durante il loro percorso scolastico al Cpia hanno maturato un’idea imprenditoriale; la finalità del progetto, reso possibile dalla lungimiranza della dirigente scolastica del Cpia Ragusa, dott.ssa Anna Caratozzolo, dalla disponibilità a collaborare del direttore del GAL Terra Barocca, dott. Salvatore Occhipinti e dall’egregia conduzione delle attività didattiche e laboratoriali da parte degli esperti, il dott. Giovanni Capuzzello e il dott. Michele Gugliotta sempre del GAL Terra barocca, sta consentendo a questo gruppo selezionato di studenti di redigere il proprio business plan nell’ottica di avviare successivamente l’iter necessario per richiedere il finanziamento agevolato agli enti preposti.

Il dott. Francesco Marrone, funzionario dell’ENM, durante il suo intervento ha fornito indicazioni importanti sulle condizioni indispensabili per accedere alle agevolazioni, sottolineando come anche in Sicilia esista una rete di istituti bancari convenzionati con l’Ente Nazionale del Microcredito.

La lezione è proseguita con l’intervento del dott. Meli che ha illustrato le peculiarità delle agevolazioni erogate dalla Diocesi e del radicamento sul territorio grazie all’intesa con la Bapr. Il dott. Emanuele Occhipinti, dal canto suo, ha presentato un’analisi dettagliata degli elementi imprescindibili in un business plan sottoposto alla valutazione di un istituto bancario. Agli interventi ha fatto seguito un vivace dibattito tra i relatori e gli studenti. L’evento si è concluso con l’impegno da parte dei partecipanti di dare un concreto prosieguo a questa rete di collaborazione informale costituitasi a seguito dell’evento.

