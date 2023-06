Ragusa. Le Istituzioni e i cittadini celebrano il 2 giugno

In occasione del 77° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, il Prefetto Giuseppe Ranieri ha promosso alcune iniziative celebrative di cui saranno protagonisti, ancora una volta gli studenti.

A partire dalle ore 9:50 farà ingresso la Fanfara degli Iblei dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Santa Croce Camerina – che sfilerà lungo il viale dei Giardini, quindi, alle ore 10:00 avrà inizio la cerimonia, alla presenza delle deputazioni nazionali e regionali, dei Sindaci dei Comuni della provincia, delle massime Autorità civili, militari, religiose, dei rappresentanti delle Amministrazioni statali e regionali sul territorio e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il Prefetto di Ragusa accompagnato dal Comandante di Presidio, passerà in rassegna lo schieramento del picchetto interforze e dei Gonfaloni dei Comuni della provincia e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nell’occasione, oltre alla cerimonia dell’alzabandiera ed all’esecuzione dell’Inno Nazionale, a cura del Corpo bandistico dell’Associazione Culturale Musicale San Giorgio 1892 di Ragusa, sarà data lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica.

Nel corso della cerimonia si procederà, dapprima, alla consegna di 4 medaglie d’onore alla memoria di cittadini italiani, militari e civili, di questa provincia deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Successivamente si proseguirà con la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a coloro i quali si sono distinti per meriti verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’ economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

A seguire, gli studenti del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica effettueranno l’Inno europeo ed, al termine della cerimonia, si esibiranno con un intervento musicale a cura dell’ Ensemble di Ottoni del medesimo Liceo.

Nota a margine. La sera la chiesa del San Vincenzo Ferreri sarà illuminata col tricolore.

