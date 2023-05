M5s Ragusa: “Svolgeremo ottima opposizione all’amministrazione”

“Facciamo i complimenti a tutti i sindaci eletti, che hanno dato una grande prova di forza e consenso personale. Le percentuali sono state straordinarie e anche inaspettate e chiaramente hanno penalizzato tutti gli altri competitor, compresi noi”. Lo dicono la deputata regionale del M5s Stefania Campo e il coordinatore provinciale di Ragusa Federico Piccitto in merito alla tornata elettorale. “L’alternativa che abbiamo proposto per la guida della città non ha trovato la maggioranza dei ragusani ma svolgeremo al meglio il ruolo di opposizione all’amministrazione che queste elezioni di consegnano – proseguono – e lo faremo con Sergio Firrincieli che è nuovamente al Consiglio comunale e che sarà la nostra voce all’interno del civico Consesso. Gli facciamo i nostri auguri di buon lavoro. Sergio non sarà solo e continuerà ad avere attorno a sé il gruppo politico che lo ha sostenuto fino ad oggi, che continuerà ad aiutarlo a svolgere bene il suo ruolo di opposizione. Siamo ancora più convinti di avere fatto la scelta giusta, conservando una identità ben precisa e riconoscibile. Su Modica, nonostante non ci sia stato il ballottaggio, Ivana Castello ha fatto un buon risultato personale, ci dispiace non essere più presenti come Movimento 5 stelle all’interno del Consiglio comunale, ma questo non significa che il gruppo non continuerà a lavorare per il territorio. Anzi, già da subito, sia a Modica che negli altri comuni, attiveremo le riunioni dei gruppi territoriali che permetteranno di strutturarci, attraverso l’ascolto dei cittadini, per far sì che l’attività politica riparta con nuovo slancio”.

Salva