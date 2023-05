Fidone è sindaco di Acate: “E’ la vittoria del coraggio”

Gianfranco Fidone è sindaco di Acate. Il suo progetto “Acate punto a capo” ha ottenuto oltre il 40% delle preferenze e il neo primo cittadino rilascia, all’indomani della vittoria elettorale, le sue prime parole da amministratore.

“Grazie, semplicemente. Grazie agli oltre 1900 cittadini che ci hanno dato fiducia, con un risultato straordinario ottenuto in una competizione che vedeva candidati tre ex sindaci – e alcuni con diversi mandati alle spalle – e che ha rappresentato una scelta tra la conservazione e il cambiamento”, dice Fidone.

“Acate ha scelto il coraggio, ha scelto di voltare pagina. Ringrazio tutti i cittadini, tutti i candidati al consiglio comunale che sono stati 16 elementi fondamentali per questo successo, grazie a chi ci ha supportato sin dai primi giorni. Ora è il momento di voltare pagina per Acate. Sarò il sindaco di tutti, di chi non mi ha votato, di chi non è andato alle urne. Dobbiamo avviare un nuovo percorso con la collaborazione di tutti, di tutte le forze di Acate, per far tornare la nostra comunità di nuovo grande”, conclude.

