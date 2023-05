Pozzallo. Sanzioni per abbandono indisciplinato di rifiuti

In questo fine settimana sono stati eseguiti controlli sul conferimento dei rifiuti delle attività commerciali e sull’abbandono indisciplinato da parte di singoli cittadini in alcune aree del territorio (urbano ed extraurbano) di Pozzallo oggetto di segnalazione.

La lotta all’abbandono dei rifiuti e al non corretto conferimento, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, rappresenta un obiettivo da perseguire in quanto l’immagine della città sia dal punto di vista turistico, che urbano, che sanitario ed economico viene fortemente compromessa.

I controlli effettuati dalla Polizia Locale mediante appostamenti in diverse ore hanno rilevato delle gravi violazioni che sono state prontamente contestate e sanzionate.

Tali controlli non si fermeranno e, nei prossimi giorni, verranno intensificati anche con l’ausilio di appositi strumenti d’indagine per mettere davanti alle proprie responsabilità tutti coloro che, con superficialità e maleducazione, deturpano e compromettono l’immagine di un paese con alle porte la stagione estiva.

Non verranno più tollerati quei comportamenti sconsiderati e incivili, prosegue Ammatuna. Si invitano, ancora una volta, tutti i cittadini, a prestare la massima attenzione al conferimento dei rifiuti i quali non possono essere abbandonati nei luoghi e nella modalità non consentite.

Invitiamo, altresì, a differenziare i rifiuti e a prestare attenzione ai giorni di ritiro e, quando non è possibile rispettare tale calendario, di recarsi presso le isole ecologiche (Stadio Comunale e Piazzale Italia) dove i rifiuti possono essere conferiti senza arrecare danno alla Città.

