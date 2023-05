Comiso, Maria Rita Schembari: “Vittoria esaltante”

Una vittoria esaltante, bella e vissuta con entusiasmo. La conclusione migliore di settimane di lavoro intenso nella campagna elettorale ma soprattutto la conferma di 5 anni che sono stati apprezzati dalla Gente di Comiso. Queste le prime dichiarazioni della riconfermata sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, forte di una rielezione plebiscitaria.

“Ringrazio di cuore i comisani con cui continuerò a lavorare, ascoltando e facendo in modo che istanze e proposte diventino fatti reali e realizzati. Sono particolarmente felice, perché vedere riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto, da un’enorme soddisfazione. La soddisfazione di avere sempre creduto in ciò che facevamo, di averlo trasmesso alla Città e di avere tutto questo riconosciuto dai Comisani.

E questo nonostante le schizzate di fango che ci sono arrivate ma che non ci hanno sporcato. Continuerò ad essere il sindaco di tutta Comiso, di quelli che mi hanno data fiducia e di chi ha pensato diversamente. Da parte mia, non posso nascondere l’orgoglio di essere il primo sindaco di centrodestra confermato e di aver visto riconosciuti dalla nostra gente, l’afflato e l’alchimia che ho e che abbiamo creati con la Città. Oggi, è un bel giorno perComiso che fa il paio con quello che abbiamo vissuto 5 anni fa. Ed è anche un giorno che, allaluce del risultato eccellente che abbiamo raggiunto nelle urne, ci da grosse responsabilità per continuare a dare a Comiso e ai Comisani, quello che meritano.

Non è mia abitudine fare promesse. Sono solita prendere impegni e mantenerli. Ed è quello che farò anche questa volta. Io, la squadra degli assessori e tutti i consiglieri eletti. Com’è nostra abitudine. Pensando a lavorare e lavorando ogni giorno per la nostra Città”.

