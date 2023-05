Olanda. Il Governo ha detto basta e arresta 1579 ambientalisti

Dopo la settima protesta, il Governo olandese ha detto basta. La polizia, infatti, ha arrestato ieri più di 1.500 persone che stavano partecipando a una protesta organizzata del gruppo ambientalista Extinction Rebellion contro i sussidi statali per l’utilizzo dei combustibili fossili. E’ accaduto quando gli ambientalisti hanno bloccato per 5 ore l’autostrada A12 nel centro della città dell’Aia, che passa vicino all’ufficio del primo ministro Mark Rutte e ad altri uffici governativi. Con un comunicato, la Questura ha reso noto che 1.579 persone sono state arrestate e 40 di loro saranno processate per i reati di aggressione verbale all’autorità e danneggiamento di beni pubblici. Una protesta alla quale hanno preso parte circa 3000 persone. Secondo quanto riferito la polizia ha usato idranti per disperdere gli intolleranti che nonostante gli avvertimenti che li informava che l’occupazione è considerata un reato, continuavano a bloccare l’autostrada. Tra gli arrestati spicca l’attrice Carice van Houten, nota per il ruolo della sacerdotessa Melisandre nella serie Game of Thrones che è stata subito rilasciata, ma che sarà comunque, secondo indiscrezioni, anch’essa perseguita dalla legge. Extinction Rebellion ha condotto negli ultimi anni azioni più sistematiche e organizzate per contrastare le politiche climatiche dei governi europei, con blocchi stradali, aeroporti e altre reti di trasporto.

