Gran Baliato Sicilia. Incontro con Sua Eminenza Antonj della chiesa ortodossa bulgara

Il Luogotenente Generale del Gran Baliato di Sicilia Avv. Pietro Luigi Matta, KLJ, ha partecipato, presso la Basilica Pontificia di San Clemente in Roma, insieme al Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine e Cappellano Maggiore Emerito del Gran Baliato di Sicilia, Mons. Michele Pennisi, GCLJ, alla solenne celebrazione liturgica dei Santi Cirillo e Metodio presieduta da Sua Eminenza Antonj, Metropolita dell’Europa Occidentale e Centrale della Chiesa Ortodossa Bulgara.

La celebrazione festeggiava, quest’anno, anche i 70 anni della restaurazione canonica del Patriarcato di Bulgaria e del 10° anniversario dell’elezione canonica ed intronizzazione di Sua Santità Neofit Patriarca di Bulgaria e Metropolita di Sofia e del Metropolita dell’Europa Centrale ed Occidentale della Chiesa ortodossa di Bulgaria. Presente alla liturgia anche il Presidente dell’Assemblea Nazionale delle Repubblica di Bulgaria S.E. Rosen Jelyazkov, oltre ad alcuni ambasciatori della Repubblica di Bulgaria accreditati presso la Santa Sede.

Alla fine della liturgia il Luogotenente Generale ha incontrato il Metropolita e gli ha consegnato un messaggio inviatogli dal Gran Balì di Sicilia; il Metropolita ha avuto parole di grande apprezzamento per lo slancio ecumenico dell’Ordine e per l’attività del Gran Baliato di Sicilia, ed ha ringraziato il Luogotenente Generale per la sua presenza alla cerimonia.

